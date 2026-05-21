Gabriela Acher llega con su renovado espectáculo al Teatro Maipú de Banfield

Gabriela Acher, una talentosa comediante de largo recorrido, regresa a los escenarios de la región con el espectáculo “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” . La cita será domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield.

La artista regresa a las tablas con su impronta y su carisma, para interpelar a las nuevas generaciones de mujeres a través de una charla al estilo TED, un formato de presentación en público diseñado para inspirar, educar y entretener.

Sobre las tablas. Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

“Los varones siempre dijeron: ‘te cambio una de 40 por dos de 20’. Bueno, La doctora Diú decidió hacer cambie a su marido usado, si usted tiene un marido de 40 que ya no funciona tráigalo que se lo cambiamos por dos de 20 cero kilómetro”, le cuenta Gabriela Acher a La Unión, incluyendo una frase de su recordado personaje.

El show de Gabriela Acher en Banfield

El show plantea que la ciencia ha demostrado, a través de diversas investigaciones, que las mujeres de hoy disfrutan de la vida, no importa si tienen 40, 50, 60, 70 años o más.

La universidad de Taho Lindo, en la Baja California, realizó un estudio genético a 150.000 mujeres y reveló que -gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1500 por ciento más que sus madres y abuelas- han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió atrasar 20 años el gen del envejecimiento, Y sólo a fuerza de voluntad.

Entonces, la pregunta es… ¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes, serán respondidos por Gabriela Acher en su infaltable consultorio sentimental.

“Es el espectáculo se fue modificando a partir de las modificaciones de la sociedad y la cultura. Desarrollé una teoría que dice que se logró detener el gen del envejeciendo 20 años. Las de 80 tienen 60 y las de 40 tienen 20. Las de 20 todavía no nacieron”, cuenta.

Y agrega: “En me grupo de amigas notábamos que nos sentíamos 20 años más jóvenes. Pero esto se convirtió en un sentimiento universal a partir de ciencia y de la tecnología”.

En el espectáculo, Gabriela Acher va recibiendo cartas online y las va respondiendo con su chista habitual. “Vos recibiendo cartas online en mi consultorio el cielo puede esperar donde respondo problemáticas en vivo con mis disparates habituales”, señala.

MÁS INFO

Gabriela Acher, domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.