"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

"Silvia", una obra de Nelson Valente.

“Silvia”, una obra de teatro con dirección y dramaturgia del lomense Nelson Valente, regresa a escena con su nueva temporada luego de haber recorrido diversos escenarios. La puesta se presenta los lunes a las 20 en el espacio Dumont 4040.

El elenco de la obra lo integran Gabriel Beck, Mayra Homar, Julián Ponce Campos y Lide Uranga. La propuesta tiene producción general a cargo de Juan Pablo Kexel.

image La obra de Nelson Valente. Cómo es la obra de Nelson Valente Silvia, una mujer de 70 años, vuela con su hijo desde Buenos Aires hasta Málaga, para reunirse con su hija mayor y su yerno. El pretexto del viaje es esparcir las cenizas de Rodolfo, el padre de la familia.

Pero detrás del dolor de la pérdida se esconden otros motivos ocultos, que solo ella conoce. Entre la extrañeza de la viudez y la sensación de tener una familia que ya le es ajena, Silvia descubre que la verdad es lo primero, y que el duelo puede esperar.

En la obra de Nelson Valente vuelve a tocar cuestiones familiares, una temática que ya supo abordar con maestría en “El loco y la camisa” y “El Declive”, entre otras.

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