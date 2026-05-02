sábado 02 de mayo de 2026
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2 de mayo de 2026
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"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

La obra de teatro con dirección y dramaturgia de Nelson Valente pisa las tablas con una nueva temporada en el escenario del espacio Dumont 4040.

Silvia, una obra de Nelson Valente.&nbsp;

"Silvia", una obra de Nelson Valente. 

El elenco de la obra lo integran Gabriel Beck, Mayra Homar, Julián Ponce Campos y Lide Uranga. La propuesta tiene producción general a cargo de Juan Pablo Kexel.

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La obra de Nelson Valente.

La obra de Nelson Valente.

Cómo es la obra de Nelson Valente

Silvia, una mujer de 70 años, vuela con su hijo desde Buenos Aires hasta Málaga, para reunirse con su hija mayor y su yerno. El pretexto del viaje es esparcir las cenizas de Rodolfo, el padre de la familia.

Pero detrás del dolor de la pérdida se esconden otros motivos ocultos, que solo ella conoce. Entre la extrañeza de la viudez y la sensación de tener una familia que ya le es ajena, Silvia descubre que la verdad es lo primero, y que el duelo puede esperar.

En la obra de Nelson Valente vuelve a tocar cuestiones familiares, una temática que ya supo abordar con maestría en “El loco y la camisa” y “El Declive”, entre otras.

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