Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno

Nazareno Casero protagonizará la versión en teatro de “Bebé Reno”, la exitosa serie de Netflix , una potente obra que revolucionó la escena contemporánea en una experiencia única e impactante. Se trata de un unipersonal bajo la dirección del Indio Romero.

La obra de teatro con Nazareno Casero se estrenará el próximo martes 28 de abril a las 20,30 en la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza.

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Escrita y protagonizada por el aclamado dramaturgo escocés Richard Gadd, esta pieza autobiográfica aborda temas íntimos y universales, explorando lo que significa ser humano en su forma más pura y vulnerable. La puesta estará enfocada en la dimensión íntima del texto y en el desarrollo emocional del personaje.

Con su atmósfera cálida y acogedora, los espectadores se verán envueltos en la narrativa, convirtiéndose en parte de una propuesta escénica que pone el foco en la proximidad con el público.

image Nazareno Casero con el Indio Romero, el director de la obra.

De qué trata “Bebé Reno”, con Nazareno Casero

En un viaje audaz entre la comedia y la tragedia, Richard Gadd se sumerge en su propia vida, compartiendo relatos que son, a veces, brutales y perturbadores, y otras, sorprendentemente reflexivos.

La obra construye un relato que pone en escena experiencias atravesadas por la vulnerabilidad y la exposición. “No quiero que la gente salga de aquí sin haber sentido algo“, dijo Gadd sobre su obra.