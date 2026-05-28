Con el lomense Facundo Medina, la Selección Argentina ya tiene a sus convocados para el Mundial 2026

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa ante del partido ante Panamá.

La Selección Argentina oficializó la lista de 26 futbolistas que participarán del Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá y entre ellos aparece el defensor Facundo Medina, oriundo de Lomas de Zamora y actual futbolista de Olympique Marsella.

La presencia del defensor oriundo de Villa Fiorito, formado en River Plate yde buen presente en el fútbol europeo, fue una de las sorpresas de la lista que este jueves anunció Lionel Scaloni a través de un video publicado en las redes sociales de la AFA. También aparecen en la nómina el formado en Banfield Nicolás Tagliafico, que ya era una fija y disputará su segundo Mundial, y José Manuel López, surgido en Lanús.

Medina, que disputó 26 partidos en la última temporada del elenco francés y brindó una asistencias, se ganó un lugar en la lista de la Albiceleste a partir de la lesión que sufrió Marcos Acuña en la final de River Plate ante Belgrano.

La molestia física del campeón del mundo fue, justamente, la que resultó determinante en la elección final de Scaloni, que optó por el futbolista lomense en las últimas horas. Con la baja de Acuña, el DT tenía varias opciones, pero el perfil zurdo y la polifuncionalidad de Medina, ya que puede jugar como zaguero central y lateral izquierdo, inclinó la balanza a su favor.

De Lomas de Zamora al Mundial: la historia de la sorpresa de la Selección Argentina Medina se crió en Villa Fiorito, una de las localidades más importantes de Lomas, y toda su infancia transcurrió ahí. Justamente, en la cancha Los Gauchitos de Fiorito, donde Diego Maradona dio sus primeros pasos en el fútbol, Medina también comenzó su camino en el fútbol. En una entrevista con el medio italiano TuttoSports, el defensor recordó su infancia en Fiorito. “Nací a ocho cuadras de la primera casa de Diego y la canchita donde jugaba está a cuatro cuadras de mi casa. Fiorito es un barrio de fútbol. Todavía hoy, cuando voy al barrio, la presencia de Maradona se siente y es constante”, recordó sobre su infancia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2060115161218724026&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026 La lista completa de la Selección Argentina Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid) Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Medina (Atlético de Madrid) Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea) Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

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