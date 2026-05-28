Lomas de Zamora: entradera, persecución y cuatro delincuentes detenidos tras chocar con una camioneta robada

Cuatro delincuentes fueron detenidos durante una persecución a bordo de una camioneta robada con la que chocaron en pleno intento de fuga, tras una violenta entradera en Lomas de Zamora .

Los miembros de la banda delictiva fueron detenidos en Camino Presidente Perón (Camino Negro) en el auto de la víctima. Un efectivo policial resultó herido al caer desde un techo mientras perseguía a uno de los acusados.

El hecho ocurrió días atrás cuando personal del Comando de Patrullas local acudió a un llamado al 911 por un robo en una casa ubicada sobre la calle Los Andes al 1700.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 50 años, quien relató que se encontraba en el living de su casa cuando varios delincuentes ingresaron tras violentar la reja de una ventana del frente. Los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos celulares antes de escapar en su camioneta Toyota Corolla Cross blanca.

Persecución El vehiculo robado a la víctima durante la entradera.

Tras difundirse la alerta por radio, otro móvil policial detectó el vehículo robado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Oliden. Cuando intentaron interceptarlo, los delincuentes escaparon a gran velocidad y se inició una persecución.

Finalmente, mediante un operativo cerrojo desplegado en la zona de Colectora de Camino Negro y Recondo, el personal policial logró cercar el vehículo. Los sospechosos perdieron el control de la camioneta y chocaron contra el cordón del asfalto.

Detenidos por la entradera

Luego del impacto, los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo. En el lugar fueron detenidos Franco Zalazar, de 21 años, y Maximiliano Castillo, de 39.

Minutos después, otros efectivos lograron capturar a Lautaro Catriel Wozniak, de 18 años, a unos 100 metros del lugar, mientras que el cuarto sospechoso intentó ocultarse saltando por los techos de distintas viviendas, pero finalmente fue detenido dentro del predio de una distribuidora ubicada sobre la colectora de Camino Negro. Fue identificado como Federico Nicolás Orellana, de 41 años.

Durante la persecución, un funcionario policial sufrió un accidente al pisar una chapa y caer desde altura mientras seguía a uno de los delincuentes. El efectivo fue trasladado al Hospital Gandulfo con una fractura de hombro y politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro.

En el interior de la camioneta robada, la Policía secuestró varios teléfonos celulares, entre ellos un iPhone 13 perteneciente a la víctima, además de otros elementos personales.

La denuncia de otra vecina

Más tarde, una mujer de 83 años denunció que los mismos delincuentes habían intentado ingresar previamente a su vivienda ubicada sobre la calle 24 de Mayo, aunque desistieron al no poder forzar la puerta principal.

La causa quedó en manos de la UFI 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que avaló las actuaciones policiales y dispuso las medidas de rigor para los detenidos.