Arrestado.

Ingeniero Budge: detuvieron a un joven armado tras una persecución

Lo vieron en una moto en actitud sospechosa, lo persiguieron y lo atraparon. Descartó un arma en una casa. Lo trasladaron a la Comisaría de Ingeniero Budge.

El detenido fue llevado a la Comisaría de Ingeniero Budge.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por Camino de la Ribera Sur hacia Camino de Cintura y observaron a dos sujetos a bordo de una moto Honda Wave negra. Ambos llevaban casco.

Cuando los policías se acercaron a ellos para intentar identificarlos, los sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad. Salieron en contramano por Camino de la Ribera, rumbo a Puente La Noria.

Persecución y detención en Ingeniero Budge

arma

Los policías organizaron un operativo cerrojo e iniciaron una persecución por las calles de Budge. El seguimiento se extendió hasta la calle Natal al 2700, entre Juan Manuel de Lavardén y Andrés Bello.

Los dos sujetos se bajaron de la moto y salieron corriendo en dirección a las vías del tren. Uno pudo escapar por las calles del barrio. El otro descartó un arma de fuego en una vivienda y fue reducido por la Policía.

Los policías pidieron permiso al dueño de la casa y encontró una pistola marca Bersa Thunder Pro, según precisaron las fuentes a este medio. Enseguida incautaron el arma y también la moto en la que se movilizaba el sospechoso.

El detenido fue trasladado de inmediato hacia la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, junto con los elementos secuestrados.

