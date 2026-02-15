Ingeniero Budge: detuvieron a un joven armado tras una persecución

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un joven que circulaba en una moto con un arma de fuego en la localidad de Ingeniero Budge . Lo atraparon tras una persecución .

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por Camino de la Ribera Sur hacia Camino de Cintura y observaron a dos sujetos a bordo de una moto Honda Wave negra. Ambos llevaban casco.

Cuando los policías se acercaron a ellos para intentar identificarlos, los sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad. Salieron en contramano por Camino de la Ribera, rumbo a Puente La Noria .

Los policías organizaron un operativo cerrojo e iniciaron una persecución por las calles de Budge. El seguimiento se extendió hasta la calle Natal al 2700 , entre Juan Manuel de Lavardén y Andrés Bello .

Los dos sujetos se bajaron de la moto y salieron corriendo en dirección a las vías del tren. Uno pudo escapar por las calles del barrio. El otro descartó un arma de fuego en una vivienda y fue reducido por la Policía.

Los policías pidieron permiso al dueño de la casa y encontró una pistola marca Bersa Thunder Pro, según precisaron las fuentes a este medio. Enseguida incautaron el arma y también la moto en la que se movilizaba el sospechoso.

El detenido fue trasladado de inmediato hacia la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, junto con los elementos secuestrados.