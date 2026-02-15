Ingeniero Budge: detuvieron a un joven armado tras una persecución

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un joven que circulaba en una moto con un arma de fuego en la localidad de Ingeniero Budge. Lo atraparon tras una persecución.
Lo vieron en una moto en actitud sospechosa, lo persiguieron y lo atraparon. Descartó un arma en una casa. Lo trasladaron a la Comisaría de Ingeniero Budge.
La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un joven que circulaba en una moto con un arma de fuego en la localidad de Ingeniero Budge. Lo atraparon tras una persecución.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por Camino de la Ribera Sur hacia Camino de Cintura y observaron a dos sujetos a bordo de una moto Honda Wave negra. Ambos llevaban casco.
Cuando los policías se acercaron a ellos para intentar identificarlos, los sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad. Salieron en contramano por Camino de la Ribera, rumbo a Puente La Noria.
Los policías organizaron un operativo cerrojo e iniciaron una persecución por las calles de Budge. El seguimiento se extendió hasta la calle Natal al 2700, entre Juan Manuel de Lavardén y Andrés Bello.
Los dos sujetos se bajaron de la moto y salieron corriendo en dirección a las vías del tren. Uno pudo escapar por las calles del barrio. El otro descartó un arma de fuego en una vivienda y fue reducido por la Policía.
Los policías pidieron permiso al dueño de la casa y encontró una pistola marca Bersa Thunder Pro, según precisaron las fuentes a este medio. Enseguida incautaron el arma y también la moto en la que se movilizaba el sospechoso.
El detenido fue trasladado de inmediato hacia la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, junto con los elementos secuestrados.