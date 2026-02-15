domingo 15 de febrero de 2026
Sorpresa.

La impactante llegada de Joaquín Levinton al escenario del Cosquín Rock

Después de pasar por una delicada situación de salud, Joaquín Levinton volvió al escenario de una manera especial en pleno Cosquín Rock.

Tras estar internado por problemas de salud, Joaquín Levinton volvió a sorprender a su público para el gran esperado regreso a los escenarios. Fue en su presentación en el Cosquín Rock en Córdoba que decidió ingresar al escenario a bordo de una ambulancia y en camilla.

El creador de la banda Turf, fiel a su estilo, no quiso fallarle a sus fans y pensó un regreso cargado de emoción, humor, ironía y sorpresa. Por eso, hizo una puesta en escena tan inesperada como simbólica, que rápidamente se volvió viral el video que lo muestra ingresando al show con camilla y ayudado por enfermeros.

Las pantallas del predio comenzaron mostrando titulares y recortes de noticias sobre su internación en el mes de diciembre. Luego, la cámara enfocó el ingreso del vehículo de emergencias. Dos enfermeras bajaron una camilla cubierta por una manta blanca y la trasladaron hasta el centro del escenario.

En medio del silencio expectante, empezó a sonar la música y fue cuando ocurrió el momento viral del recital que brindó en la Provincia de Córdoba. Joaquín saltó de la camilla y comenzó a interpretar "No se llama amor", desatando una ovación inmediata.

Así selló su particular vuelta en uno de los festivales más populares y emblemáticos del rock nacional. Sin dudas, el artista supo revertir una situación adversa en una puesta artística que no sólo sorprendió a los presentes, porque el video de su llegada se viralizó en pocos minutos.

Qué le pasó en diciembre a Joaquín Levinton

El episodio que puso en pausa su carrera artística ocurrió durante una madrugada en un bar porteño de Palermo. El cantante comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho que enseguida se lo hizo saber a quienes lo acompañaban.

La situación se agravó rápidamente con sudoración intensa, presión elevada, descompensación y un visible estado de angustia. Buscó ayuda en el lugar y fue asistido de inmediato por un mozo.

Gracias a la ambulancia que llegó de inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde los médicos confirmaron una obstrucción arterial. Allí se le practicó un cateterismo y se le colocó un stent, procedimiento clave para estabilizarlo.

El diagnóstico fue infarto agudo de miocardio detectado a tiempo. Esa velocidad en la atención fue determinante para su recuperación. Tras varios días de internación y controles, el 15 de diciembre recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar.

Mirá el video viral

