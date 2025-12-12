Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton , cantante guitarrista y líder de la banda de rock Turf, fue internado de urgencia en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir una descompensación en su salud en un bar del barrio de Palermo.

El personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el restaurante ubicado en Dorrego al 1600, donde se encontraba Joaquín Levinton , para brindar asistencia.

Versiones periodísticas afirman que el artista sufrió un infarto agudo de miocardio por lo cual requirió atención inmediata en el servicio de hemodinamia del Hospital Fernández. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

Alberto Crescenti, titular del SAME, contó a diversos canales que líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".

image Joaquín Levinton fue internado.

A su vez, compartió el primer panorama sobre el estado de salud del cantante: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”.

Joaquín Levinton y los planes con Turf

Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de la banda Turf emitieron información al respecto. El último posteo de Joaquín Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”.

En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales de música en el veranno, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para seguir festejando los 30 años de carrera.