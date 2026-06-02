Citaron a declarar a Andrea Vázquez por "falso testimonio" en la causa contra Pablo Ghisoni

Andrea Vázquez , la mujer que acusó a Pablo Ghisoni de abuso sexual , fue citada a declarar por presunto falso testimonio agravado en contra del prestigioso obstetra de Temperley , que estuvo casi tres años privado de su libertad injustamente, hasta que se desmotró que era inocente.

La audiencia fue fijada para el 16 de junio de 2026 a las 10 de la mañana, según surge de la resolución judicial publicada por el propio Ghisoni en su perfil de Facebook. "Algo de justicia al final. Vázquez imputada", escribió.

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La investigación se desprende de la causa que tuvo como imputado a la víctima, quien había sido denunciado por presuntos abusos sexuales contra sus hijos. Sin embargo, meses atrás la Justicia resolvió sobreseerlo al considerar que no existían elementos para sostener las acusaciones formuladas en su contra.

De acuerdo con el documento emitido por la Fiscalía, existen "elementos suficientes" y "motivos bastantes para sospechar" que Vázquez habría participado en la comisión del delito de falso testimonio, razón por la cual fue convocada a prestar declaración conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.

Pablo Ghisoni El documento de la audiencia en la deberá presentarse Andrea Vázquez.

El caso tuvo una amplia repercusión pública durante los últimos años. Entre los episodios más difundidos se encuentra la aparición de uno de los hijos de la expareja en un video donde aseguró haber sido influenciado y manipulado por su madre al momento de realizar las denuncias contra Ghisoni.

La nueva investigación buscará determinar si durante el proceso judicial anterior se produjeron declaraciones falsas que hayan contribuido a la imputación del hombre, quien permaneció durante años bajo sospecha hasta que finalmente fue desvinculado de la causa.

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En total, Vázquez hizo 40 denuncias contra el obstetra, entre ellas la causa por abuso sexual. En el medio, la víctima de la falsa acusación estuvo casi tres años detenido, antes de ser absuelto durante el juicio desarrollado en el 2023. En esa instancia, los jueces Marcelo Hugo Dellaure, Luis Miguel Gabián y Claudio José Fernández, del Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas, lo absolvió por unanimidad.

Sin embargo, para ir al inicio del caso, hay que remontarse a las primeras denuncias de Vázquez. La exesposa lo acusó de abusar de dos de sus hijos entre 2010 y 2016, cuando él vivía con ellos en Temperley y Adrogué. Luego de un largo ida y vuelta judicial, en 2019, Ghisoni fue procesado por abuso sexual y la causa fue elevada a juicio oral.

El especialista en fertilidad estuvo imputado por "abuso sexual agravado por acceso carnal, por situación de convivencia preexistente y por tratarse de un descendiente, reiterado en varias oportunidades, en concurso material con abuso sexual agravado por situación de convivencia preexistente y por tratarse de un descendiente reiterado en varias oportunidades".