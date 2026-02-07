Parque Barón: acusó a su expareja de haberla atropellado y de hacer una falsa denuncia

Una mujer acusó a su exmarido, quien tendría antecedentes de violencia de género , de haberla atropellado con el auto en Parque Barón , durante un hecho ocurrido días atrás, y que está bajo investigación. Además, aseguró que fue víctima de una falsa denuncia.

Según el testimonio de la damnificada, salía de la casa de una amiga, y mientras regresaba a su casa a bordo de su moto, habría sido embestida por su expareja. Sin embargo, el presunto agresor la habría acusado a ella de haberse arrojado para provocar el accidente.

“Cuando coincidimos uno al lado del otro y vi que estaba con una chica, me reí y le dije ‘¿en serio?’. Aceleré para seguir sola y lo último que recuerdo es que pegó un volantazo”, declaró Micaela Orge , en diálogo con TN .

Una prueba clave en el caso podría ser el video de una cámara de seguridad que registró el momento del incidente, que pudo haber tenido graves consecuencias en la salud de Micaela.

Atropellada-Parque Barón La mujer atropellada, tras el choque.

Denuncia y amenazas

Como consecuencia del impacto, sufrió diversas lesiones que requirieron internación y puntos de sutura. Sin embargo, tras la denuncia, el expediente quedó caratulado como “investigación de ilícito”.

“Gracias a Dios lo puedo contar, porque encima queda como que yo me tiré o como que yo lo atropellé a él”, expresó la mujer atropellada, muy angustiada por su situación.

Además, afirmó haber recibido amenazas por parte de la acompañante de su exmarido y explicó que decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales por temor a represalias. “No sé si un día me puede pasar algo. No tengo quien me defienda”, concluyó.