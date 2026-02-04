La pesadilla de una joven de Llavallol: su ex la acosa y amenaza con difundir fotos intimas

La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y Familia de Temperley.

Una joven de 20 años, vecina de Llavallol , denunció que es acosada por su expareja, que, según relató a la Justicia, la amenaza con difundir fotos íntimas suyas si no retoman la relación que ella decidió terminar por los constantes maltratos.

En la denuncia hecha días atrás en la Comisaría de la Mujer y Familia de Temperley , a la que tuvo acceso La Unión , la víctima contó que el acusado, de 25 años, se presentó en varias oportunidades en la puerta de su trabajo para exigirle que retomen la relación, y que incluso la insultó.

SE TUVIERON QUE IR Denunciaron que sus hijas fueron abusadas y se mudaron por las amenazas

La damnificada, que habría perdido su empleo por culpa del acosador, ahora cuenta con un botón antipánico para alertar a las autoridades sobre su presencia, pero igual vive atemorizada.

Además, por pedido de la afectada, el sujeto denunciado tiene una restricción perimetral que le prohíbe acercarse a ella. Sin embargo, la medida cautelar adoptada por la UFI 9 de Lomas de Zamora no impidió que continúe el acoso y las amenazas por redes sociales .

A pesar de que la chica lo bloqueó de sus perfiles en internet, su ex se creó cuentas falsas para subir fotos de ella en ropa interior para avergonzarla y aprovecharse de ello para exigirle que vuelvan a estar juntos. "Por eso me hackeó el Gmail, Instagram y Facebook, me amenaza subiendo fotos íntimas mías para que vuelva con él y si no, va a ser peor", explicó.

"Lo denuncié dos veces y le hice la perimetral, tengo el botón antipánico y no le importa, igual va a mi trabajo a molestarme y me acosa, es una persona violenta y sigue subiendo cosas mías, hizo un montón de perfiles truchos y me amenaza diciéndome que voy a terminar mal si no hago lo que él quiere", agregó en Facebook personal.

Denuncia-acosador La denuncia de la joven de Llavallol.

El acosador sería profesor de artes marciales

Según explicó la víctima, su expareja, con quien estuvo de novia cerca de un año, sería profesor de artes marciales y tendría antecedentes similares con al menos una mujer más.

A raíz de las constantes escenas de celos y actos de manipulación, la joven se cansó y decidió finalizar el vínculo, aunque luego de la separación, sigue siendo acosada.