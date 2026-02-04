miércoles 04 de febrero de 2026
Se picó.

Lucas Benvenuto habló de Andrea Rincón y su defensa de Jey Mammon

Andrea Rincón se refirió en una entrevista a la cancelación de Jey Mammon en los medios y Lucas Benvenuto, quien lo denunció, respondió en sus redes.

Lucas Benvenuto mostró en un simple posteo su tristeza tras los dichos de Andrea Rincón.

Lucas Benvenuto mostró en un simple posteo su tristeza tras los dichos de Andrea Rincón.   

Una vez más, Lucas Benvenuto decidió no callarse y contestar a través de una historia en sus redes a la actriz Andrea Rincón, quien en el marco de una nota defendió a Jay Mammon y criticó la cancelación pública y mediática que el conductor por ser denunciado por pedofilia.

Tras esos fuertes dichos, Lucas Benvenuto que fue quien denunció a Jay Mammon por ser víctima de pedofilia posteó un texto dirigido a Rincón. En 2023, el actor quedó en el centro de la polémica al dar a conocer la denuncia pública en su contra que le hizo Benvenuto, quien lo acusó por presuntos abusos ocurridos cuando era menor, más precisamente durante 2006 a sus 14 años.

Las confesiones de Andrea Rincón.
Andrea Rincón y Julieta Ortega, en otros tiempos.
La causo prescribió, pero con el tiempo el tema se diluyó y Mammon volvió a los medios. En medio de ese contexto que había quedado en el pasado, fue Rincón quien volvió a traer el tema en defensa de Mammón. En una nota que dio para Puro Show (El Trece) en entre otras cosas, aseguró que el crecimiento de Jay había "molestado" y por eso "se lo quiso bajar".

"Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él", recordó la ex Gran Hermano sobre su amigo al que respaldó desde el mismo día que Benvenuto expuso su caso y todo el calvario que asegura haber vivido.

También, la morocha, aseguró: "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó".

La respuesta de Lucas Benvenuto

La víctima de pedofilia, Lucas Benvenuto decidió responder a través de un posteo que se viralizó inmediatamente. En la historia que compartió, escribió: "Menos personas como Andrea Rincón se necesitan en este mundo".

La frase apareció en su cuenta de Instagram junto a un emoji de un hombre agarrándose la cabeza y otro de un corazón vendado, mostrando claramente la tristeza que le causó escuchar y ver a Rincón en la nota.

lucas-benvenuto-reaccion-andrea-rincon
Lucas Benvenuto sorprendió con el posteo.

