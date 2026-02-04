miércoles 04 de febrero de 2026
Polémica.

Andrea Rincón cargó contra Susana Giménez por su posición política

Andrea Rincón cuestionó a Susana Giménez por sus dichos sobre Donald Trump y Nicolás Maduro: "Por qué se va a Uruguay para evadir impuestos".

Andrea Rincón cargó contra Susana Giménez por su posición política.

"Que cada uno saque las propias conclusiones de lo que dice Susana hace tantos años. De Susana ya no sorprende nada", comenzó diciendo la actriz.

"Por qué ella, que tiene tanto dinero, se va a Uruguay para evadir los impuestos. O sea, si la gente que tiene dinero no le importaría gastar dinero, no haría las cosas que hace para evadir impuestos. Sí, la gente que tiene más dinero es la más ambiciosa. Cuanto más dinero tiene, más ambición tiene", amplió.

Además, Rincón lanzó contundente: "Lamentablemente, hay quienes tienen un dios y hay quienes tienen otro dios, que es el dios de la avaricia, el dios del dinero".

Qué dijo Susana Giménez sobre la captura de Maduro

De regreso en la Argentina, Susana Giménez volvió a ocupar titulares, esta vez por sus declaraciones sobre política internacional. En Puro Show (El Trece), la diva se refirió a la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y dejó frases que rápidamente generaron repercusión: "Estoy contentísima. Yo he trabajado muchísimo en Venezuela, no saben lo que era. Era más que Miami ahora".

"Estados Unidos va en busca de la libertad, de miles de personas que están sufriendo".

