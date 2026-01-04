lunes 05 de enero de 2026
4 de enero de 2026
Contundente.

El mensaje de Cristina Kirchner sobre la captura de Nicolás Maduro

La ex presidenta Cristina Kirchner se pronunció en redes sociales sobre la invasión de Donald Trump a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Cristina Kirchner condenó la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.

Luego de haber recibido el alta médica, la ex presidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, tras calificar el accionar de los Estados Unidos como un “secuestro literal” que viola el Derecho Internacional.

Por medio de sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Cristina Kirchner vinculó el operativo militar con la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado “atraso económico y social” en la región.

Petróleo y geopolítica: la hipótesis de Cristina Kirchner

En su descargo, la dirigente peronista desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática y afirmó que el fin de la “Operación Resolución Absoluta” es “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”.

Asimismo, alertó que el hecho, que “produjo la muerte de numerosas personas”, sienta un antecedente que habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos.

Qué es la política del “Gran Garrote” que mencionó Cristina Kirchner

La política del “Gran Garrote” (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt.

La misma se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.

