Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó este sábado la captura del gobierno de Donald Trump al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo consideró como una gravísima violación del derecho internacional.

El funcionario realizó un comunicado en su red social X y enfatizó: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”.

Por tanto, Kicillof consideró: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.

Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró el funcionario.