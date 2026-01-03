sábado 03 de enero de 2026
Escribinos
3 de enero de 2026
En redes.

Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela

Axel Kicillof se pronunció en redes sociales para repudiar la invasión de Donald Trump a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela.

Axel Kicillof repudió la captura de Nicolás Maduro y la invasión de Donald Trump a Venezuela.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este sábado la captura del gobierno de Donald Trump al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo consideró como una gravísima violación del derecho internacional.

El funcionario realizó un comunicado en su red social X y enfatizó: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”.

Lee además
El papa Francisco cuestionó una de las promesas de campaña de Donald Trump.
Muy critico

El papa Francisco cuestionó a Donald Trump: "Sería una vergüenza"
Axel Kicillof lanza el INCAA bonaerense para contrarestar el desguace de Javier Milei.
Inversión cultural.

Axel Kicillof lanza el INCAA bonaerense para contrarrestar el desguace de Javier Milei

Por tanto, Kicillof consideró: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2007468852142031355&partner=&hide_thread=false

“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.

Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró el funcionario.

Temas
Seguí leyendo

El papa Francisco cuestionó a Donald Trump: "Sería una vergüenza"

Axel Kicillof lanza el INCAA bonaerense para contrarrestar el desguace de Javier Milei

Kicillof advirtió que la provincia sufre un "asedio financiero"

Vecinos de Canning y San Vicente marcharon hacia Edesur para pedir soluciones por los cortes de luz

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Decenas de vecinos se movilizaron hacia una oficina de Edesur para dar a conocer su disconformidad con el servicio.
Hartazgo.

Vecinos de Canning y San Vicente marcharon hacia Edesur para pedir soluciones por los cortes de luz

Las más leídas

Te Puede Interesar

Don Osvaldo llega a Mar del Plata. 
Para agendar.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata