Axel Kicillof lanza el INCAA bonaerense para contrarrestar el desguace de Javier Milei

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, lo que llaman simbólicamente el “INCAA bonaerense”. Esta ley impulsada por el gobernador Axel Kicillof busca consolidar la actividad audiovisual como una industria estratégica y productiva para la provincia y contrarresta el desguace efectuado por el Gobierno de Javier Milei del histórico instituto nacional del Cine. Gran apoyo de los sectores de la cultura.

La norma declara a la actividad audiovisual como una industria productiva, subrayando su capacidad para generar empleo y dinamizar la economía. Este marco legal tiene como principal objetivo impulsar la producción de contenidos de calidad, abriendo nuevas oportunidades tanto para las grandes producciones como para los proyectos independientes.

“Es un paso importante para la provincia, que reconoce el valor de la industria audiovisual como motor de crecimiento y como una herramienta para fortalecer la identidad cultural de los bonaerenses”, expresó Kicillof, que tuvo el apoyo de asociaciones de directores, productores, universidades, actores y actrices.

Uno de los puntos más destacados de la ley es la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual destinado a promover la producción local. Este fondo será de $675 millones en su primer año y se actualizará anualmente conforme a la variación en el valor de las entradas de cine , según lo estipule el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Además de financiar proyectos cinematográficos y audiovisuales, el fondo tiene como objetivo fomentar la contratación de técnicos, artistas y equipos de producción bonaerenses, contribuyendo al desarrollo económico regional.

Diversificación y modernización del sector

La ley amplía la definición tradicional de la industria audiovisual, incorporando no solo los géneros más clásicos como la ficción y el documental, sino también otros campos emergentes como la animación, los videojuegos y las tecnologías inmersivas, como la realidad virtual. Este enfoque moderno busca posicionar a la provincia como un actor clave en la evolución de las nuevas tendencias tecnológicas y en la creación de contenido innovador.

Apoyo a festivales y salas de cine

El fomento de la cultura audiovisual en la provincia también se extiende a la creación de nuevos festivales de cine y al apoyo a los existentes, con el fin de ampliar las audiencias locales y promover la exhibición de contenido regional. La ley destina fondos a festivales de cine que se desarrollen dentro de la provincia, incentivando la creación de un circuito de exhibición propio.

Otro aspecto clave de la legislación es la creación de una red de salas de cine en la provincia, lo que permitirá que los autores y productores locales cuenten con más espacios de distribución para sus obras, al mismo tiempo que se incrementa el acceso de la población a una oferta cinematográfica diversa y de calidad.