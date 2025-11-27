El Cine Club Turdera tendrá su última función del año este viernes con la proyección de "Evil Dead II" , uno de los grandes clásicos del terror de los 80 . También habrá un brindis para celebrar junto al público y agradecer el acompañamiento a una propuesta que no para de crecer.

El encuentro en el salón del Rotary Club , ubicado sobre la calle San Luis 369 , comenzará a las 21 con un buffet y a las 22 será la proyección de la película dirigida por Sam Raimi que combina el terror con la comedia de una forma muy divertida y original. La historia sigue a una joven pareja que se instala en una cabaña en el bosque donde encuentran el Necronomicón (libro de los muertos) y, al leerlo, convocan una fuerza demoníaca que descontrola absolutamente todo.

La entrada tiene un valor de $2.000 que sirve para colaborar con el funcionamiento del espacio. Y las comidas y bebidas que se ofrecen en el buffet antes de la función también son a precios populares . Después de la película habrá un brindis para todo el público.

"El balance de este año es muy positivo porque la gente acompañó mucho, la pasó bien e incluso tuvimos noches récord con más de 80 personas. También pudimos crecer hacia una sala más grande y mejorar algunos aspectos como la obtención de sillas con apoyabrazos qué son mucho mas cómodas y las obtuvimos gracias a una gestión con el Municipio , que nos reconoce como algo importante para los vecinos", destacó Ramiro Baca, fundador y presidente del Cine Club.

La propuesta arrancó en agosto del 2024 y ya tiene un público fijo que disfruta de una extraordinaria y peculiar selección de películas centradas en géneros como el terror, thriller y el drama social. Coffy, The Love Witch, El Vampiro Negro, Mandy, Gatillero, La Profecía, Braindead, Perfect Blue, Cecil B. Demente, Extraños en un tren, El Exorcista y Planta Permanente fueron algunos de los films que proyectaron este año.

"Generar un lugar de encuentro es hermoso y disfrutar el cine como experiencia colectiva y sin las limitaciones propias del mercado es toda una pasión. Se siente como que todos los que alguna vez vinieron al Cine Club saben que es un planazo venir y toda esa buena onda redunda en películas cada vez más jugadas y alucinantes", señaló Ramiro, quien confirmó que el Cine Club continuará en 2026.

Grandes cineastas visitaron Turdera

Este año, por el Cine Club pasaron grandes cineastas que conocieron Turdera y la gente los pudo conocer a ellos como Ezequiel Radusky, Felipe Wein y Miguel Bou. También fueron convocados para ser una de las sedes del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPAB).

Un grupo de ocho personas lleva adelante el proyecto que fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Deliberante de Lomas. "Somos un club oficializado y por suerte nos está yendo bien y nunca tuvimos un problema técnico o de otra índole. La gente siempre se va contenta por la calidad de la sala, los precios del buffet y todos disfrutan de las películas más allá de que tengan o no una formación cinéfila", indicó Ramiro.