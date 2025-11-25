Qué pasó con la jauría que ataca de noche en Temperley, Turdera y Llavallol

La jauría atacaba mascotas de los vecinos de Temperley , Turdera y Llavallol .

Durante varios meses, la presencia de una Jauría que atacaba en horas de la madrugada, generó el temor de los vecinos de Temperley y Turdera , aunque también se reportaron casos similares de mascotas cruelmente asesinadas en la localidad de Llavallol .

En diálogo con La Unión , Romina , una de las personas que sufrió la muerte de su gato a causa del feroz ataque de los perros, contó que hasta ahora desconocen la identidad del dueño de los canes. Sin embargo, advirtió la ausencia de los animales, cuyo paradero durante el día es incierto.

"Parece que la viralización del tema ayudó a concientizar al dueño de los perros, que no los soltó más de noche", indicó la vecina de Hipólito Yrigoyen y Agüero.

En la mayoría de los casos, los perros atacaron gatos del barrio. Sin embargo, días atrás, una mujer contó a este medio que estuvo a punto de ser mordida por uno de ellos cuando sacaba la basura, en la vereda de su casa, en Turdera .

Vecinos estuvieron cara a cara con la jauría de perros que ataca de madrugada en Temperley y Turdera

A pesar del temor, personas de los diferentes vecindarios afectados comenzaron a realizar recorridas nocturnas para encontrar al dueño de los perros, a quien responsabilizan de los brutales hechos cometidos hasta ahora.

Pese a que todavía las autoridades no pudieron identificar al propietario, los testigos que estuvieron casi cara a cara con los canes aportaron videos a La Unión, en los que se los ve en horas de la madrugada, mientras escapan para regresar a su hogar.

Los testimonios aportados a este medio, hablaron de que estarían "adiestrados" y que atacan en manada a los gatos del barrio, entre otras mascotas que fueron asesinadas en las últimas semanas.

Los testigos reportaron que todos los ataques ocurren de madrugada, con otro factor común: la mayoría de ellos se registraron en horas de la madrugada "en la zona hospital Español, calles 25 de Mayo, San Isidro, Profesor Mariño, Pichincha, San Mateo, 9 de Julio, hasta Antártida Argentina".

Las víctimas de la jauría

"Esta misma jauría mató a mi gato. Tengo las cámaras donde estos perros despedazaron a mi gato. Están entrenados para matar, dura dos minutos y medio la grabación y se ve cómo actúan", señaló días atrás Cristian Alemandi, una de las personas afectadas, en diálogo con este medio.

"Están adiestrados para matar gatos, en una semana mataron uno gris y otro blanco y negro, los despedazan entre todos, y se llevan las partes, es muy aberrante, ver eso. Los corrí hasta donde pude, no los pude alcanzar y en esa hora es difícil, ya que no hay gente en la calle", lamentó la damnificada.