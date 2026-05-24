Talleres de Escalada extendió el contrato de una de sus figuras

Talleres de Escalada continúa dando pasos firmes a futuro en relación a la conformación de su plante profesional. En ese sentido dio un nuevo avance con Mateo Muñoz, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en la temporada de la Primera B.

El mediapunta del equipo de Lucas Licht firmó la extensión de su contrato con la institución de Remedios de Escalada hasta diciembre de 2027. Un gran paso para el futbolista oriundo de Coronel Brandsen.

Mateo Muñoz fue la revelación del Torneo Promocional 2024 jugando para Estrella del Sur de Alejandro Korn y en enero del año pasado se produjo su traspaso al Albirrojo, donde disputó 28 partidos.

Pero, a nivel personal y colectivo, este 2026 fue el de su explosión: 13 presencias con cuatro goles: Argentino de Merlo, Excursionistas, Liniers y San Martín de Burzaco. El que le anotó a la Academia le puso fin a una racha de 30 fechas sin victorias como visitante.

En Remedios de Escalada apuestan fuerte

Su rendimiento, sumado a que es una de las piezas claves del equipo de Lucas Licht, hizo que la dirigencia le renovara anticipadamente el vínculo que tenía con el club hasta fines de este año.

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El jugador de 22 años es el segundo al que la dirigencia le extiende el actual contrato. El anterior fue Matías Bazzi y lo curioso es que el lateral izquierdo llegó esta temporada procedente de Unidos de Olmos firmando hasta fin de año. Ahora es propiedad de Talleres de Escalada hasta fines de 2027.

Lo que viene para Talleres de Escalada

La buena noticia para Mateo Muñoz no pudo ser acompañado por un buen resultado de su equipo, que como local perdió frente a Sportivo Italiano, cortando un invicto de cinco partidos.

En busca de la recuperación, Talleres de Escalada visitará este martes a Brown de Adrogué, por la 5º fecha, postergada en su momento. El Albirrojo se ubica 6º con 28 puntos, a cinco de Arsenal y Villa Dálmine (33), mientras que el Tricolor está 20º, con 15 unidades, a uno de los puestos de descenso.