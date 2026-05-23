Talleres de Escalada sufrió un duro golpe ante Sportivo Italiano

Talleres de Escalada perdió un duelo clave en la Primera B ante Sportivo Italiano. El conjunto albirrojo cayó en su estadio por 1 a 0 y cortó el envión que lo había colocado con expectativa en los primeros puestos de la categoría. Volvió a la derrota después de cinco fechas ante uno de los animadores de la divisional.

El partido comenzó muy parejo y trabado, con ambos equipos cuidando sus líneas. Durante la primera mitad, las aproximaciones a las áreas fueron escasas y el marcador se fue en cero al descanso.

Pisa fuerte. La ilusión de Fernando Enrique tras el triunfo de Talleres de Escalada

Con autoridad. Talleres de Escalada logró un triunfo vital ante San Martín en Burzaco

En la segunda parte, la paridad se rompió gracias a la efectividad de Sportivo Italiano, que aprovechó su oportunidad para marcar el 1-0 definitivo a través de Máximo Guzmán. A pesar de los intentos y el empuje de Talleres frente a su gente, los de Escalada no encontraron los caminos para quebrar la defensa visitante.

"Sportivo Italiano" Porque metió un triunfazo y le ganó 1 a 0 Talleres de Remedios de Escalada de visitante. pic.twitter.com/6YPNeVVRqk

Cómo quedó Talleres ubicado en la tabla de la Primera B

Con este resultado, Talleres de Escalada retrocedió a la sexta posición en la tabla con 28 puntos y ahora es superado por Italiano que llegó a las 30 unidades. El Azzurro completó seis juegos invicto (3 victorias y 3 empates), y volvió a ganar como visitante después de tres jornadas.

Por su parte, el equipo dirigido por Lucas Licht perdió tras cinco juegos (4 victorias y 1 empate) y en el Pablo Comelli volvió a caer tras dos presentaciones.

Próximos desafíos para Talleres de Escalada

Ahora Talleres de Escalada deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos compromisos. Para no perderle pisada al líder Arsenal, que suma 33 puntos, deberá volver a la victoria ante Camioneros y Deportivo Merlo, los dos próximos adversarios.