Talleres de Escalada sufrió un duro golpe ante Sportivo Italiano

Talleres de Escalada perdió un duelo clave en la Primera B ante Sportivo Italiano. El conjunto albirrojo cayó en su estadio por 1 a 0 y cortó el envión que lo había colocado con expectativa en los primeros puestos de la categoría. Volvió a la derrota después de cinco fechas ante uno de los animadores de la divisional.
El partido comenzó muy parejo y trabado, con ambos equipos cuidando sus líneas. Durante la primera mitad, las aproximaciones a las áreas fueron escasas y el marcador se fue en cero al descanso.
En la segunda parte, la paridad se rompió gracias a la efectividad de Sportivo Italiano, que aprovechó su oportunidad para marcar el 1-0 definitivo a través de Máximo Guzmán. A pesar de los intentos y el empuje de Talleres frente a su gente, los de Escalada no encontraron los caminos para quebrar la defensa visitante.
Cómo quedó Talleres ubicado en la tabla de la Primera B
Con este resultado, Talleres de Escalada retrocedió a la sexta posición en la tabla con 28 puntos y ahora es superado por Italiano que llegó a las 30 unidades. El Azzurro completó seis juegos invicto (3 victorias y 3 empates), y volvió a ganar como visitante después de tres jornadas.
Por su parte, el equipo dirigido por Lucas Licht perdió tras cinco juegos (4 victorias y 1 empate) y en el Pablo Comelli volvió a caer tras dos presentaciones.
Próximos desafíos para Talleres de Escalada
Ahora Talleres de Escalada deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos compromisos. Para no perderle pisada al líder Arsenal, que suma 33 puntos, deberá volver a la victoria ante Camioneros y Deportivo Merlo, los dos próximos adversarios.