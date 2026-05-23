sábado 23 de mayo de 2026
Escribinos
23 de mayo de 2026
Cortó la racha.

Talleres de Escalada sufrió un duro golpe ante Sportivo Italiano

Talleres de Escalada cayó por 1 a 0 con Sportivo Italiano por la fecha número 17 de la Primera B. Con este resultado, retrocedió en las posiciones.

Sportivo Italiano se hizo fuerte ante Talleres de Escalada.

Sportivo Italiano se hizo fuerte ante Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada perdió un duelo clave en la Primera B ante Sportivo Italiano. El conjunto albirrojo cayó en su estadio por 1 a 0 y cortó el envión que lo había colocado con expectativa en los primeros puestos de la categoría. Volvió a la derrota después de cinco fechas ante uno de los animadores de la divisional.

El partido comenzó muy parejo y trabado, con ambos equipos cuidando sus líneas. Durante la primera mitad, las aproximaciones a las áreas fueron escasas y el marcador se fue en cero al descanso.

Lee además
Talleres de Escalada se pone el traje de candidato en la Primera B.
Con autoridad.

Talleres de Escalada logró un triunfo vital ante San Martín en Burzaco
Fernando Enrique es la bandera de Talleres de Escalada.
Pisa fuerte.

La ilusión de Fernando Enrique tras el triunfo de Talleres de Escalada

En la segunda parte, la paridad se rompió gracias a la efectividad de Sportivo Italiano, que aprovechó su oportunidad para marcar el 1-0 definitivo a través de Máximo Guzmán. A pesar de los intentos y el empuje de Talleres frente a su gente, los de Escalada no encontraron los caminos para quebrar la defensa visitante.

Embed

Cómo quedó Talleres ubicado en la tabla de la Primera B

Con este resultado, Talleres de Escalada retrocedió a la sexta posición en la tabla con 28 puntos y ahora es superado por Italiano que llegó a las 30 unidades. El Azzurro completó seis juegos invicto (3 victorias y 3 empates), y volvió a ganar como visitante después de tres jornadas.

Por su parte, el equipo dirigido por Lucas Licht perdió tras cinco juegos (4 victorias y 1 empate) y en el Pablo Comelli volvió a caer tras dos presentaciones.

Próximos desafíos para Talleres de Escalada

Ahora Talleres de Escalada deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos compromisos. Para no perderle pisada al líder Arsenal, que suma 33 puntos, deberá volver a la victoria ante Camioneros y Deportivo Merlo, los dos próximos adversarios.

Temas
Seguí leyendo

Talleres de Escalada logró un triunfo vital ante San Martín en Burzaco

La ilusión de Fernando Enrique tras el triunfo de Talleres de Escalada

Talleres de Escalada festeja la vuelta al gol de Ignacio Colombini

Talleres de Escalada se prepara para los festejos del 120º aniversario

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Julián Navas sentencia el partido en favor de Los Andes.
En Lomas.

Los Andes venció a Racing de Córdoba y se ilusiona en la Primera Nacional

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los líderes de Oasis. 
Lo que vendrá.

Un documental de Oasis ofrecerá la primera entrevista de los Gallagher en 25 años