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23 de mayo de 2026
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Qué paso entre Juan Carlos de Gran Hermano y una famosa actriz

Juan Carlos López es uno de los nuevos jugadores de Gran Hermano y fue pareja de una famosa actriz. También vivió un romance con una mediática.

Juan Carlos, de Gran Hermano.&nbsp;

Juan Carlos, de Gran Hermano. 

Al momento de entrar a la casa, aprovechó para saludar a Santiago Del Moro quien lo reconoció al instante: "Venías a Infama cuando eras pareja de Valeria Britos", dijo el conductor y él asintió feliz: "Pensé que no te ibas a acordar. Sí, y quiero destacar que siempre fuiste un copado".

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Juan Carlos López se hizo conocido en 2008 cuando empezó su romance con la actriz Valeria Britos. La relación comenzó cuando ella acababa de separarse de Cristian Sancho.

"Nos conocimos en el boliche donde trabaja que después del show, se hace lugar para bailar. Fui con un amigo que me dijo que lo acompañara a saludar a una amiga y ahí lo vi", contó en su momento cuando le preguntaron cómo lo habían conocido.

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Juan Carlos de Gran Hermano y Valeria Britos.

Juan Carlos de Gran Hermano y Valeria Britos.

El pico de popularidad del jugador de Gran Hermano

En ese momento, Juan Carlos estaba en un pico de popularidad ya que acababa de ser elegido como Mister Primavera en el programa de Susana Giménez.

"Yo tenía prejuicios porque su profesión estaba estigmatizada. Él me dio su número pero nunca lo llamé... él después consiguió el mío y la remó hasta que empezamos a salir en grupo", reconocía Valeria Britos.

La relación no duró mucho y cuando se separaron al año siguiente lo hicieron en medio de un escándalo que mezcló celos y presuntas infidelidades.

"Cuando las cosas no van, no van. Esa relación me ayudó en algunas cosas y en otras, me perjudicó. Me hice más conocido pero las chicas que te siguen, no quieren saber que estás en pareja", dijo él.

Tiempo después, se puso en pareja con Sabrina Ravelli, ex de Matías Alé, pero la historia tampoco prosperó y Juan Carlos, desapareció de los medios.

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