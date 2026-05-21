Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yipio y Lola Tomaszeuski volvieron a Gran Hermano

Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski fueron las elegidas por el público de Telefe para regresar a Gran Hermano Generación Dorada mediante el repechaje. Brian Sarmiento y Andrea del Boca obtuvieron los Golden Tickets para hacer poder volver al certamen.

Antes de la resolución del repechaje, Santiago del Moro fue revelando de manera aleatoria quienes no ingresaban a la casa, empezando por los menos votados: Grecia Colmenares, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani y Jenny Mavinga.

Ya en grupo de cuatro jugadores que quedaban, Kennys Palacios y Carmiña Masi supieron que quedaron a pocos pasos de volver a la casa de Gran Hermano 2026. Los porcentajes finales arrojaron 35,6% de votos a favor de Yipio y el 30,6% para Lola Tomaszeuski.

image Emotivos regresos a Gran Hermano.

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, de regreso

Tras el repechaje, Santiago del Moro dio a conocer que el primer Golden Ticket era para Brian Sarmiento, mientras que para el segundo tuvo la palabra nada más ni nada menos que Gran Hermano, dueño del juego, que recordó que él había tomado la decisión de expulsar a Carmiña por sus dichos discriminatorios hacia Jenny Mavinga.

Como la paraguaya ya expresó su arrepentimiento y la africana la disculpó e hicieron las paces, GH resolvió darle el Golden Ticket a Carmiña, tomando en cuenta además que quedó tercera en la votación del público con el 19,8% de los votos.

De todos modos, le solicitó a Janny Mavinga que defina si su excompañera podía regresar o no. La joven le cerró las puertas del regreso . La sorpresa de la noche llegó al final con el regreso a Andrea del Boca al ritmo de una canción de Lali Espósito.