domingo 26 de abril de 2026
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26 de abril de 2026
Expectativa.

Cómo será la escandalosa serie biográfica de Andrea del Boca

Andrea del Boca aceptó la propuesta que le ofrecieron para contar su vida en una serie, incluyendo algunos momentos muy polémicos.

Andrea del Boca tendrá su serie.&nbsp;

Andrea del Boca tendrá su serie. 

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Andrea del Boca aceptó una propuesta para contar su vida profesional y personal en una serie. La producción incluiría el escandaloso escándalo legal con el padre de su hija Anna Chiara, Ricardo Biasotti.

"Se viene la serie de la vida de Andrea Del Boca", contó Rodrigo Lussich en Intrusos y así anticipó que la ex Gran Hermano quiere contar su vida.

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Andrea del Boca puso la firma para este proyecto ambicioso que ya trae polémica. El proyecto recorrerá desde su infancia en los sets hasta los momentos más conflictivos de su relación con su ex pareja.

Según adelantaron, comenzará en breve su etapa de preproducción, mientras que por el momento no trascendieron mayores detalles de la serie.

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Andrea del Boca tendrá su serie.

Andrea del Boca tendrá su serie.

Una serie que traerá polémica

La ficción no se limitará al conflicto legal reciente, sino que promete ser una "historia secreta" que recorrerá su exitosa trayectoria profesional, desde su irrupción como niña prodigio en Papá Corazón hasta sus grandes éxitos internacionales como Estrellita mía, Celeste, Perla Negra y Zíngara.

Además de su carrera, la serie profundizará en su vida privada, incluyendo romances que nunca se conocieron, detalles sobre su relación con el director Raúl de la Torre.

Uno de los puntos más esperados de la serie será el relato de su relación con Ricardo Biasotti, el papá de su hija Anna Chiara, con quien mantuvo una larga batalla legal.

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