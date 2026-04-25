Flow presenta la serie El resto bien con Benjamín Vicuña

Creada por Daniel Burman, El resto bien es la nueva la serie original de Flow , en coproducción con Cimarrón y Oficina Burman , de la factoría de The Mediapro Studio. Esta ficción argentina, en clave de comedia, ya está disponible en la plataforma.

La serie está protagonizada por Benjamín Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani. El reparto se amplía con la participación de Daniel Hendler, Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati.

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La serie también se abre al universo del stand up comedy, incorporando a figuras destacadas como Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Agustina Aguilar y Mike Chouhy . Además, suma la colaboración especial del reconocido historietista Liniers, quien fue convocado para dar vida en ilustraciones a Cocho, el personaje de la historieta que atraviesa la trama.

El resto bien sigue a Ariel (Bejamín Vicuña), un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia.

image Benjamín Vicuña, en la nueva serie de Flow.

Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

La serie fue creada y escrita por Daiel Burman junto a un equipo de colaboradores compuesto por Ariel Gurevich, Andrés Gelós, Pablo Gelós y Eloy Burman. La dirección estuvo a cargo de Burman y Daniel Hendler.