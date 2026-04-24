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24 de abril de 2026
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Netflix confirmó la fecha de estreno de la serie de Caro Pardíaco

Netflix anunció la llegada de la nueva serie que sigue las andanzas de Caro Pardíaco, el personaje creado por Julián Kartun.

Caro Pardíaco llega a Netflix.&nbsp;

Caro Pardíaco llega a Netflix. 

Netflix anunció en las redes sociales que Carísima, la serie que tiene como protagonista a Caro Pardíaco, el desopilante personaje creado por Julián Kartun, se estrenará a nivel global en la plataforma el próximo 20 de mayo.

La nueva serie hecha en Argentina, producida por Labhouse en asociación con Olga, está dirigida por Nano Garay Santaló y Federico Suárez.

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Así será la nueva serie de Netflix

Protagonizada por Caro Pardíaco, el personaje de humor nacido en los sketches de Cualca que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital, la serie combinará toques de thriller ansioso con muchísimo humor.

La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

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La nueva serie de Netflix.

La nueva serie de Netflix.

Con 10 episodios de 10 minutos cada uno y en formato horizontal, Carísima marca un hito al convertirse en el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.

El elenco lo integran Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

La serie cuando con guion de Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales, Nano Garay Santaló y la asesoría de Malena Pichot.

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