Los terribles audios que complican La Maciel de Gran Hermano

La Maciel salió voluntariamente de Gran Hermano Generación Dorada luego de ser notificada por una denuncia de explotación sexual y de atravesar unos días difíciles en la casa del certamen de Telefe. Ahora salieron a la luz unos audios que podrían complicarla.

Al momento de su desvinculación del reality, se hablaba de al menos 18 presentaciones judiciales realizadas por parte de jóvenes mujeres trans.

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En DDM , en programa de América TV conducido por Mariana Fabbiani , Franco Torchia introdujo el tema, ya que fue quien accedió a la información y lo expuso al aire.

"Se habla de un ataque que habría protagonizado y liderado. Habría atacado con un arma y disparado a otra mujer trans e incluso habría incendiado la casa de otra. No habrían cumplido con el pago de la 'parada' y, por esto, habrían recibido estos ataques", dijo.

“Están evaluando sumarse al expediente. Estas últimas tres jornadas son de pánico para las denunciantes; están con un miedo atroz porque saben de lo que se trata esto, habitan el territorio y aseguran haber sido víctimas de golpes e intentos de venganza. Es delicada la situación. Hay mucho miedo", agregó Franco Torchia.

Y agregó: "Todas piden reserva de identidad y protección total, porque ninguna la escuchaba. La presencia de Maciel en Gran Hermano facilitó que esto empiece a desbloquearse”.

la maciel notificación.jpg-69e1876858c8e La Maciel fue notificada en Gran Hermano Generación Dorada.

Qué dice el audio contra La Maciel de Gran Hermano

En los audios se escuchan fuertes testimonios contra La Maciel. “El viernes vamos a ir a conocer a una chica que, supuestamente, Flor nos va a presentar. Ella me va a llevar a verla, porque habría recibido uno o dos disparos por parte de La Maciel”.

Más adelante, el audio continúa con otra referencia a un hecho similar. “Si tengo suerte, también voy a conocer a otra mujer a la que le habrían incendiado la casa. Quiero ver si ellas están dispuestas a declarar y a formar parte de la denuncia, porque si no, esto va a terminar en lo mismo”, se afirma en el material.