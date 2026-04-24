Dave Evans, miembro fundador de AC/DC, hizo una recorrida por Temperley

0Dave Evans , primer cantante y miembro fundador de la banda de rock AC/DC , sigue demostrando su gran cariño por el Club Temperley y esta vez volvió a hacer de las suyas con una recorrida por las instalaciones de la institución.

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El vocalista es socio honorario de Temperley y fue recibido por Alberto Lecchi , presidente del Club y un reconocido cineasta. “Pegó muy onda con el presidente del Club. Le regalaron una camiseta y nos invitaron a comer”, cuenta el lomense Germán Catelli, guitarrista del cantante, a La Unión.

Además, Dave Evans estampó su rúbrica en el libro de firmas del museo, hizo buenas migas con profes de varias disciplinas y recorrió las instalaciones de la institución.

image Dave Evans con los hinchas de Temperley.

Dave Evans no para

Dave Evans puso su voz para el primer simple de AC/DC y luego de dejar la banda de los hermanos Young, lideró otras formaciones y desarrolló un interesante camino en solitario.

El cantante es un asiduo visitante de la Argentina para recorrer las rutas argentinas con su show, donde combina sus propias canciones con algunos clásicos de AC/DC.

Luego de un par de shows con entradas agotadas en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, el viernes Dave Evans saldrá a escena en Rosario. Su estadía en la Argentina terminará antes de fin de mes y entre otros planes tiene grabar un nuevo disco como solista.