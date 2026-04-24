Lanús recibe a Central Córdoba con la ilusión de sellar la clasificación

Lanús quiere sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional y eso es lo que buscará este viernes cuando, desde las 19.15, reciba a Central Córdoba en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la fecha 16 del actual certamen local.

El Granate buscará recuperarse de la derrota ante Gimnasia de Mendoza , de visitante, en el partido jugado el lunes en el cierre de la jornada pasada. Por eso, sin mucho tiempo de descanso, y teniendo otro partido importante el martes ante Liga de Quito por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el DT Mauricio Pellegrino no dio muchas pistas sobre el equipo.

Volvió a convertir. El gran momento de Yoshan Valois en Lanús: "Soy 9 y tengo que..."

Ajustado triunfo. A Lanús le costó, pero ganó y metió primera en la Copa Libertadores

Las últimas buenas noticias que recibieron por los pasillos de la Fortaleza fueron las recuperaciones de Agustín Cardozo y Walter Bou , quienes volvieron a trabajar a la par del grupo luego de recuperarse de sus respectivas lesiones. Sin embargo, Pellegrino los cuidaría para el cruce del martes, también en Cabrero y Guidi.

Uno de los cambios que realizaría el equipo respecto del último partido sería el regreso de Carlos Izquierdoz tras purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amarillas. El que dejaría su lugar sería Ronaldo Dejesus.

Carlos Izquierdoz Carlos Izquierdoz está en condiciones de jugar en Lanús.

Sin embargo, después del flojo partido jugado en Mendoza, el DT pondría otra vez a varios titulares que fueron suplentes como Ramiro Carrera y Eduardo Salvio. Lo que falta saber es si se mantiene Franco Watson o se produciría el regreso de Marcelino Moreno. Algo mismo sucede con Walter Bou y Yoshan Valois.

El equipo que gana...

Central Córdoba cortó una racha de tres partidos sin ganar con la victoria ante Platense de la fecha pasada y buscará repetir lo mismo en el Sur, con la ilusión de mantener viva su ilusión de clasificar a los playoffs. Con ese objetivo, se presentará en la Fortaleza.

Para conseguirlo, el DT Lucas Pusineri no dio detalles del equipo, aunque se podría realizar un cambio respecto al partido ante el Calamar. De acuerdo a la información de El Liberal, Santiago Moyano volvería al 11 titular y ocuparía un lugar en la defensa, mientras que la duda sería la presencia de Fernando Martínez, quien fue una de las figuras en el último partido. Si el ex Temperley se mantiene como titular, dejaría el equipo uno de los volantes.

Posibles formaciones de Lanús y Central Córdoba

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Watson o Moreno, Ramiro Carrera; Bou o Valois.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Fernando Martínez o Santiago Moyano, Tiago Cravero, Diego Barrera; Matías Vera y Lucas González; Ezequiel Naya y Michael Santos.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: Lanús.

TV: ESPN Y ESPN Premium