Temperley ante Patronato, un breve historial con ventaja del Gasolero

Temperley buscará seguir de racha este sábado desde las 15.30 cuando reciba la visita de Patronato de Paraná. El Gasolero quiere hacerse fuerte en su estadio, donde cosechó dos triunfos en el presente torneo de la Primera Nacional y continuar escalando posiciones en la Zona B de la categoría.

Del otro lado estará Patronato , un rival que no llega en su mejor momento. El conjunto de Paraná se ubica en la decimotercera posición con 9 puntos, sufrió 4 derrotas en 9 fechas disputadas y sufrió la salida de su entrenador Rubén Darío Forestello, el ex Temperley que estuvo al mando del equipo desde el inicio del campeonato. Dirigió 7 partidos, sólo consiguió una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Ahora el equipo es conducido por el interino Marcelo Candia.

La vuelta de los visitantes. Brandán, emocionado con los hinchas: "Fue hermoso sentir su apoyo"

Pese a tener un breve historial de enfrentamientos, Temperley supera a Patronato en cuanto a los antecedentes en Primera División, Primera Nacional y en la Copa Argentina.

El Gasolero y el Patrón se enfrentaron en 7 ocasiones, con 4 triunfos de Temperley , 2 victorias de Patronato y 1 empate. Si bien no chocan desde el 2023, el Gasolero saca ventaja y algunos encuentros quedaron en el recuerdo.

Los primeros encuentros se dieron durante la Primera Nacional en el 2014, antes de que Temperley ascienda a Primera División. Ambos choques de dicha temporada finalizaron con triunfo del conjunto de Turdera: en Paraná ganó el Celeste por 1 a 0 con gol de Juan Dinenno, mientras que en el Alfredo Beranger se impuso el equipo dirigido por Ricardo Rezza también por la mínima diferencia con gol de Fernando Brandán.

temperley le gano a patronato copa argentina Temperley eliminó a Patronato en la Copa Argentina del 2015.

Un año más tarde, Temperley y Patronato se vieron las caras en la cancha de Arsenal de Sarandí por la Copa Argentina. Aquella tarde, el Gasolero se puso en ventaja con tanto de Javier Grbec, sobre el final del juego Matías Mirabaje anotó un golazo para decretar el 1-1 en tiempo regular y forzar la definición a los penales.

Allí, la puntería fue lo que faltó: de ocho disparos ejecutados, seis fueron incorrectos. Solamente Juan Ignacio Dinenno y Gastón Bojanich lograron mandar la pelota a la red, lo que significó el triunfo de Temperley por 2 a 0 en los penales.

En el 2016 volvieron a enfrentarse en Primera División y otra vez la alegría fue toda del pueblo Gasolero que se quedó con los 3 puntos gracias al gol de Adrián Arregui. Por su parte, Patronato logró su primer triunfo sobre Temperley en el 2018 al imponerse por 2 a 1 en Turdera con dos goles de Sebastián Rivas, mientras que el tanto del Celeste lo anotó Ezequiel Montagna.

Los últimos choques: una victoria para cada uno

Hubo que esperar 7 años para que se vuelvan a enfrentar. En el 2023 Patronato se impuso 3 a 1 sobre Temperley en el torneo de la Primera Nacional con goles de Facundo Cobos de penal, Ignacio Russo y Mateo Levato, mientras que Patricio Cucchi anotó para el Gasolero.

Por su parte, en Turdera celebró Temperley con un triunfo también por 3 a 1 con anotaciones de Facundo Krüger en dos ocasiones y Adrián Arregui. El descuento del Patrón lo anotó Nazareno Solís.