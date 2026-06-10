Matías Sproat, sobre Brown de Adrogué: "No nos está alcanzando y duele"

Difícil momento el de Brown de Adrogué . No puede sostener una racha positiva y se complica con el descenso. Un panorama bastante alejado de las campañas que logró sostener en la Primera Nacional . La realidad hoy es otra y el capitán Matías Sproat manifestó que “no alcanza” lo que están haciendo y deben “trabajar” más para encontrar una salida.

A cuántos puntos quedó el Tricolor de la zona roja: a tres de Villa San Carlos y, en el peor de los casos, a 10 de Atlético Ituzaingó, que ganó su primer partido de la temporada.

El mediocampista aspira a ganar los próximos “seis puntos” frente a Defensores Unidos de Zárate y Argentino de Quilmes. “Falta un montón, quedan dos partidos para terminar la primera rueda, tenemos que laburar mucho para mejorar lo que estamos haciendo porque no nos está alcanzando y la verdad que en lo personal me duele, al grupo le duele mucho la situación que estamos. Sabemos que queda toda una rueda. Ahora vamos a afrontar estos dos partidos para tratar de sacar los seis puntos”, afirmó en diálogo con Cadena Tricolor.

De los cuatro triunfos en el Torneo de la Primera B , tres los consiguió como visitante, sin poder revalidarlos a la fecha siguiente. Le ganó 1-0 a Deportivo Laferrere y a la siguiente igualó 0-0 con Argentino de Merlo (en el medio no se jugó la 5º fecha); venció a UAI Urquiza 1-0 y empató 1-1 ante Real Pilar; doblegó a Sportivo Dock Sud 1-0 y cayó 2-1 con Comunicaciones. De local: 2-1 a Villa San Carlos y 0-0 versus San Martín de Burzaco .

Chueco Sproat Matías Sproat quiere ganar los próximos seis puntos.

“La bronca es muy grande porque creo que merecimos un poquito más, pero sabemos que el fútbol no es merecimientos, tenés que hacer los goles, correr y jugar mejor que el rival. Tuvimos errores que nos costaron los goles y lo pagamos caro”, remarcó Matías Sproat.

Tras romper una seguidilla de cinco partidos sin triunfos, la consigna era sumar lo máximo posible. “Nos propusimos jugar estos últimos cuatro partidos como finales, se nos escapan, tuvimos errores en la delantera y en todos lados. A trabajar para terminar de la mejor manera”, sentenció el oriundo de La Plata de cara a los próximos desafíos.

Brown de Adrogué pagó los errores

El equipo de Jorge Vivaldo se adelantó en el marcador a escasos segundos de iniciado el complemento, pero un doblete de Jeremías Heidenreich lo dejó sin nada. Además, tras el empate parcial, Brown de Adrogué sufrió la expulsión de Nicolás Meaurio.

Tabla Primera B

“Hicimos el gol muy rápido y esos cinco o 10 minutos veía dentro de la cancha que éramos superiores, que ellos por ahí tenían la pelota, pero no nos generaban situaciones. Pero vuelvo a repetir, pagamos caros los errores y nos quedamos sin nada”, manifestó el “10”.

Por último, pidió “disculpas” al hincha que alienta a pesar de la floja campaña. “Al hincha que viene y alienta, agradecimiento. El cariño que me brinda día a día, en lo personal y lo que hace con el equipo. En la situación que estamos nos apoyan, pedirles disculpas por el momento que estamos pasando. En lo personal me duele muy parecido a lo que les pasa a ellos”, cerró.