Goleador asegurado: Brown de Adrogué seguirá contando con Nicolás Meaurio

Goles son amores, por lo que Brown de Adrogué se aseguró los servicios del delantero Nicolás Meaurio , uno los puntos altos de la temporada pasada que irá en busca de la revancha en este 2026. De esta manera, el entrenador del Tricolor Pablo Nieva contará con uno de los artilleros en la Primera B .

“Nicolás Meaurio extendió su vínculo con Brown de Adrogué hasta diciembre del 2027. El delantero que nos hizo festejar sus goles y asistencias, seguirá vistiendo la casaca del Tricolor por dos temporadas más”, anunció el club a través de sus redes sociales.

Ilusión Tricolor. Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

La historia entre el atacante oriundo de Florencio Varela y Brown de Adrogué comenzó en febrero de 2025 , cuando el club lo anunció como el 14º refuerzo para el plantel que dirigió Fabián Lisa . Firmó hasta diciembre de 2026, pero gracias su buen desempeño la dirigencia le extendió el vínculo por un año más. Y todos felices.

Nicolás Meaurio fue el segundo máximo goleador de Brown de Adrogué la pasada temporada con ocho tantos, por detrás de Jonathan Cañete (11) , uno de los que no continuará. El ex Racing Club marcó tres en el Torneo Apertura (Excursionistas, UAI Urquiza y Villa Dámine) y otros cinco en el Torneo Clausura (Acassuso, Excursionistas, Real Piar, Villa San Carlos y Deportivo Merlo).

Con las salidas de Jonathan Cañete y Brandon López -extendió su vínculo y fue cedido a préstamo a All Boys-, la dirigencia Tricolor se movió rápido para cubrir esas vacantes y contrató a Bruno Báez, jugador que fue dirigido por Pablo Nieva en Deportivo Laferrere y a Octavio Padovani.

Nicolas Meaurio Brown de Adrogué Brown de Adrogué se aseguró los goles de Nicolás Meaurio.

Ahora, con la buena noticia de la continuidad de Nicolás Meaurio el entrenador tiene más alternativas para la conformación de la delantera del plantel. Así, se suma las renovaciones del arquero Sebastián Giovini y al mediocampista, emblema y capitán Matías Sproat.

El pasado académico del goleador de Brown de Adrogué

Con nueve años, Nicolás Meaurio llegó a Racing en 2012. Después de transitar el camino de las divisiones inferiores pegó el salto a la Reserva, en donde se convirtió en goleador.

Diez años más tarde, en junio de 2022, el técnico Fernando Gago lo hizo debutar en Primera División, convirtiéndose en el centésimo juvenil que debutó en la Academia desde la creación del predio Tita Mattiussi. Además, recibió la convocatoria para la pre-selección Argentina Sub-20 dirigida por Javier Mascherano.

En 2023 firmó su primer contrato como profesional y fue transferido en condición de préstamo a Guaireña Fútbol Club, de Paraguay.