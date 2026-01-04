domingo 04 de enero de 2026
Ilusión Tricolor.

Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

Brown de Adrogué buscará ser protagonista en la Primera B y para ello sumó a un mediocampista de experiencia. Jugó en Primera División y firmó por un año.

Julián Silva es el primer refuerzo de Brown de Adrogué.

Con el objetivo de conseguir el protagonismo deseado en el torneo de la Primera B, el conjunto Tricolor se arma en la búsqueda de lograr el ascenso a la Primera Nacional. Para ello, Brown de Adrogué confirmó a su primer refuerzo y se trata de un mediocampista con experiencia con pasado en la Primera División del fútbol argentino.

El volante central de 28 años de edad es Juan Silva, quien llega desde Villa San Carlos, donde disputó 32 partidos en 2025. Fue su segundo ciclo en el club, ya que vistió la camiseta del Villero entre 2019 y 2021 y fue pieza clave para llegar a octavos de final de la Copa Argentina 2020.

El chino cuenta con mucha experiencia, ya que comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó en 2015. Luego, vistió las casacas de Aldosivi, Guillermo Brown y Almagro. Firmó contrato con el Tricolor hasta diciembre de 2026.

Las renovaciones y las salidas en Brown de Adrogué

Brown de Adrogué aseguró la continuidad de su arquero Sebastián Giovini con miras a la próxima temporada de la Primera B y de esta manera arrancó el año con una sonrisa, ya que mantuvo a uno de los de mejor rendimiento del 2025.

Giovini extendió su contrato con el Tricolor hasta diciembre 2026, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club, y esto significó una gran noticia para el flamante entrenador Pablo Nieva en este mercado de pases.

La continuidad del experimentado era uno de los deseos de los hinchas y por eso, tras la confirmación, fue una noticia celebrada por calles de Adrogué. Esto se suma a la alegría que se generó con la extensión del vínculo de Matías Sproat, uno de los máximos referentes de la institución.

De esta manera, en el inicio de la gestión de Agustín Galeota como presidente, el club consiguió retener a dos de los futbolistas más importantes que tuvo el equipo con miras a una temporada en la que se buscará mejorar lo hecho el año pasado.

En cuanto a las salidas, Brown de Adrogué ya confirmó que no continuarán Lautaro Lovazzano, Brandon López, Agustín Minnicelli, Ignacio Liporace, Lucio Castillo y Jhonatan Cañete.

