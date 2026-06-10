Peter Grance valoró haber sumado y mantenido la valla en cero

Finalizada la 17º fecha de la Primera Nacional , Los Andes se ubica en la 4º posición de la zona A, a cinco puntos del líder Deportivo Morón, con seis de ventaja sobre el último equipo que estaría clasificando al Reducido por el segundo ascenso. Peter Grance remarcó la importancia de haber sumado previo a las próximas tres presentaciones como visitante.

Los Andes acumula 10 partidos sin derrotas y, en el estadio Eduardo Gallardón , estiró la racha a seis juegos invicto (tres triunfos y tres pardas), misma estadística que arrastra fuera de Lomas de Zamora , donde está invicto. “Creo que nos faltó un poquito de suerte, pero lo importantes es que seguimos sumando, prendidos arriba y hay que seguir así”, valoró el defensor en diálogo con Territorio Mil Rayitas.

El oriundo de Pilcomayo planteó la disyuntiva que se le presenta al equipo en ambas condiciones. No lo relacionó con una “comodidad”, sino a los “planteos” tácticos del adversario. “No sé si más cómodo, pasa que cuando vamos fuera de casa por ahí los equipos nos juegan de igual a igual y eso a nosotros nos sirve”, afirmó.

En ese sentido, analizó lo que fue el partido con el elenco de Caseros: “Nos plantearon una línea de cinco, el lateral en el primer tiempo me saltaba todo el tiempo y ahí hemos generado un montón de situaciones. Ya en el segundo tiempo no me saltaba y se quedaba con Alex (Valdez Chamorro) y el central sobraba, entonces les solucionaba un montón de cosas. Los equipos que vienen se nos repliegan y nos cuesta”.

El equipo de Leonardo Lemos tuvo una buena primera media hora y después fue mermando su rendimiento. El formoseño destacó que “el rival juega y en algún momento lo tiene que salir a buscar porque si se vienen a replegar todo el partido no se van a llevar nada. Es mérito de ellos, hicieron un gran trabajo y nos bloquearon”.

Fortaleza defensiva y seguidilla de visitante

Con tan solo un gol recibido en las últimas 10 fechas, Los Andes hizo de sus fortalezas defensivas una de sus principales virtudes. “Eso habla del trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico, cada uno de nosotros sabe bien lo que hace. Hay que tratar de seguir así para mantener la valla en cero”, manifestó Peter Grance.

Los Andes Rodríguez Vuotto, Cañete, López,. Franco y Grance, parte de la columna defensiva de Los Andes.

La próxima presentación de Los Andes como local será frente a Ciudad Bolívar (sábado 11 de julio, a confirmar), una de las revelaciones de la temporada, por la 2º fecha de la segunda rueda. Por lo pronto, jugará las próximas tres jornadas afuera: Mitre de Santiago del Estero (domingo 14, a las 15), Deportivo Madryn (domingo 21, a las 16, pendiente de la 4º fecha) y Almirante Brown (probable sábado 4 de julio, a las 15.30).

“El cuerpo técnico sabrá como preparar cada partido, tenemos que estar a disposición y obviamente, como digo siempre, ir a buscar los tres puntos”, cerró el defensor de Los Andes.