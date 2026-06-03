Leonardo Lemos no dio inicios de puestos a reforzar en Los Andes

Tres fechas y se termina el primer semestre de la Primera Nacional , que tiene a Los Andes como uno de los protagonistas de la zona A, ubicado a tres puntos del líder Deportivo Morón. A la espera de la confirmación oficial del intervalo de dos semanas para el inicio de la segunda rueda, se reabre el libro de pases.

Durante el receso invernal, los clubes podrán sumar un máximo de cuatro refuerzos. El libro de pases (Registro de Inscripciones y Transferencias) de mitad de temporada de la máxima categoría del ascenso reabre al finalizar la 18º fecha (Los Andes será visitante de Mitre de Santiago del Estero, el domingo 14 de junio, desde las 16) y cierra el 25 de junio a las 18.

Luego del partido que Los Andes igualó sin goles con All Boys , en Floresta, el entrenador Leonardo Lemos fue consultado por Fútbol en Mil Rayitas sobre la posibilidad de reforzar el plantel admitiendo que hay “charlas formales” en ese aspecto.

“Nada puntual de hacer llamados. Algún que otro sondeo, nada más. Sí tenemos algunos nombres en carpeta más allá de las posiciones, todavía el mercado no se está moviendo”, sostuvo.

Mauricio Asenjo - Los Andes El DT quiere que Mauricio Asenjo se quede en Los Andes.

En esa línea agregó que “veremos las opciones que hay, si tenemos alguna lista armada, la vamos analizando y entre la semana que viene y la otra profundizaremos algo sobre eso”.

Sin dar indicios acerca de los puestos a reforzar, Leonardo Lemos afirmó que “prefiero no mencionarlos, están los chicos acá que tienen sus posibilidades y quiero que estén tranquilos. El presupuesto está acotado y eso uno lo entiende, lo acompaña, una institución que se está rearmando y a veces la exigencia entendemos que es la que es. Es un tema sostener un club que tiene muchas actividades y que el fútbol es el motor”.

Qué pasa con Mauricio Asenjo

El buen presente de Mauricio Asenjo hace que varios clubes posen sus ojos en el delantero. Terminada la temporada pasada se interesó Quilmes, hasta que la dirigencia de Los Andes le renovó el contrato hasta diciembre de 2026. En las últimas semanas, el rumor provino desde la Liga Profesional: Deportivo Riestra, Barracas Central y Gimnasia de Mendoza.

Esta temporada, el oriundo de Rodeo de la Cruz lleva disputados 14 partidos, con cinco goles y acumula ocho tarjetas amarillas.

“Son rumores, yo lo cuento hasta que él o su gente nos venga a decir que sale o que tiene posibilidades de salir. Es un jugador que está pensando con nosotros hasta fin de año, esperemos que se quede, lo necesitamos”, aclaró Leonardo Lemos. Además, indicó que es importante “sostener toda esta base que tenemos y tratar de incorporar un par”.