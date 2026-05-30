Los Andes no pudo con All Boys en Floresta y se conformó con el empate

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All Boys y Los Andes repartieron puntos en un empate con sabor a poco

El Estadio Islas Malvinas fue el escenario de un encuentro trabado, de dientes apretados y escaso juego asociado, donde la fricción le ganó a la creatividad táctica. Por la fecha 16 de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional, All Boys y Los Andes igualaron en un pálido 0 a 0 que castigó la falta de audacia.

Desde el pitazo inicial del árbitro Felipe Viola, All Boys intentó adueñarse de la pelota y tomar la iniciativa frente a su público. Sin embargo, careció de la claridad necesaria en los últimos metros de la cancha para habilitar a sus delanteros. Las aproximaciones locales se diluyeron constantemente en centros predecibles y remates de media distancia que no exigieron demasiado a la defensa del conjunto de Lomas de Zamora.

Por su parte, Los Andes planteó un partido inteligente desde el aspecto físico y el orden defensivo. Consciente de la presión del rival por su condición de local, el Milrayitas cerró las líneas y apostó a replegarse para salir rápido de contraataque. Aunque el bloque defensivo visitante funcionó a la perfección y anuló los circuitos creativos del Albo, las réplicas en ofensiva carecieron de compañía y profundidad, dejando a sus atacantes muy aislados.

Un complemento de pura fricción

En la segunda mitad, el cansancio empezó a hacer mella en los futbolistas y el partido se volvió sumamente cortado por las faltas en la zona del mediocampo. Los entrenadores movieron los bancos de suplentes buscando frescura en el ataque, pero las variantes no lograron alterar el desarrollo del juego.

All Boys empujó por orgullo en los minutos finales, pero se topó con una muralla defensiva inquebrantable. Con este resultado, Los Andes se lleva un punto valioso a Lomas de Zamora para seguir sumando en la tabla, mientras que All Boys se retira de Floresta con la frustración de haber dejado pasar una gran oportunidad en casa.

De todas maneras, Los Andes se animó en los minutos finales e intentó aprovecharse del mal momento de All Boys. El conjunto de Floresta se fue insultado por su público, mientras que el Milrayitas se quedó con las ganas de llevarse los tres puntos aunque el empate lo dejó como líder del torneo transitoriamente, a la espera de los resultados de Deportivo Morón, Colón de Santa Fe y Ciudad Bolívar.

En la próxima fecha, Los Andes recibirá a Estudiantes de Caseros en el Eduardo Gallardón por la fecha número 17 de la Primera Nacional.