sábado 30 de mayo de 2026
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30 de mayo de 2026
Punto que suma.

Los Andes no pudo con All Boys en Floresta y se conformó con el empate

En un partido aburrido y deslucido, Los Andes no pudo doblegar a All Boys y se terminó quedando con un empate 0 a 0. Con el empate quedó como líder momentáneo.

All Boys y Los Andes no se sacan diferencias en Floresta.

All Boys y Los Andes no se sacan diferencias en Floresta.

All Boys y Los Andes no se sacan diferencias en Floresta.

All Boys y Los Andes no se sacan diferencias en Floresta.

Los Andes quiere sostener su buena racha de visitante.

Los Andes quiere sostener su buena racha de visitante.

Los Andes quiere sostener su buena racha de visitante.

Los Andes quiere sostener su buena racha de visitante.

Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

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All Boys y Los Andes repartieron puntos en un empate con sabor a poco

El Estadio Islas Malvinas fue el escenario de un encuentro trabado, de dientes apretados y escaso juego asociado, donde la fricción le ganó a la creatividad táctica. Por la fecha 16 de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional, All Boys y Los Andes igualaron en un pálido 0 a 0 que castigó la falta de audacia.

Desde el pitazo inicial del árbitro Felipe Viola, All Boys intentó adueñarse de la pelota y tomar la iniciativa frente a su público. Sin embargo, careció de la claridad necesaria en los últimos metros de la cancha para habilitar a sus delanteros. Las aproximaciones locales se diluyeron constantemente en centros predecibles y remates de media distancia que no exigieron demasiado a la defensa del conjunto de Lomas de Zamora.

Por su parte, Los Andes planteó un partido inteligente desde el aspecto físico y el orden defensivo. Consciente de la presión del rival por su condición de local, el Milrayitas cerró las líneas y apostó a replegarse para salir rápido de contraataque. Aunque el bloque defensivo visitante funcionó a la perfección y anuló los circuitos creativos del Albo, las réplicas en ofensiva carecieron de compañía y profundidad, dejando a sus atacantes muy aislados.

Un complemento de pura fricción

En la segunda mitad, el cansancio empezó a hacer mella en los futbolistas y el partido se volvió sumamente cortado por las faltas en la zona del mediocampo. Los entrenadores movieron los bancos de suplentes buscando frescura en el ataque, pero las variantes no lograron alterar el desarrollo del juego.

All Boys empujó por orgullo en los minutos finales, pero se topó con una muralla defensiva inquebrantable. Con este resultado, Los Andes se lleva un punto valioso a Lomas de Zamora para seguir sumando en la tabla, mientras que All Boys se retira de Floresta con la frustración de haber dejado pasar una gran oportunidad en casa.

De todas maneras, Los Andes se animó en los minutos finales e intentó aprovecharse del mal momento de All Boys. El conjunto de Floresta se fue insultado por su público, mientras que el Milrayitas se quedó con las ganas de llevarse los tres puntos aunque el empate lo dejó como líder del torneo transitoriamente, a la espera de los resultados de Deportivo Morón, Colón de Santa Fe y Ciudad Bolívar.

En la próxima fecha, Los Andes recibirá a Estudiantes de Caseros en el Eduardo Gallardón por la fecha número 17 de la Primera Nacional.

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Final del partido

All Boys y Los Andes igualaron 0 a 0 por la fecha número 16 de la Primera Nacional.

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¡¡¡Que se vayan todos!!!!

Los hinchas de All Boys cantan furiosos contra su equipo

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Muy cerca, casi el primero

Los Andes apura a All Boys y casi logra el primer gol. Un buen remate de Gabriel Cañete de afuera del área estuvo cerca de tener destino de red.

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Los Andes se aproxima sobre el final

Tomás Díaz probó de afuera del área y estuvo cerca de abrir el marcador para el Milrayitas. Crece Los Andes en los últimos minutos del partido.

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Todo sigue igual

El partido no termina de inclinarse para algún lado. Siguen empatando sin goles en 30 minutos del segundo tiempo.

lomas en floresta
Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

Los Andes y All Boys ofrecen una floja producción en Floresta.

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Avisó Los Andes

Buena asociación en ataque del Milrayitas que dejó en inmejorable posición a Franco Rodríguez y su remate se fue desviado.

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Escasean las llegadas de peligro

Muy flojo lo de All Boys y Los Andes que no tienen convencimiento a la hora de atacar. Uno de los peores partidos de Los Andes en el campeonato.

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Llegó Los Andes

Un centro desde la derecha de Facundo Villarreal buscaba a Mauricio Asenjo, pero no fue efectivo. Le falta juego a Los Andes en la mitad de la cancha.

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Los Andes y All Boys no se atacan y se reparten la pelota

El Milrayitas y el Albo se respetan más de lo que juegan. Momento crítico del partido.

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La gente de All Boys comienza a reprobar a sus jugadores

El público presente en Floresta reclama a sus jugadores mayor actitud ante la floja campaña en la Primera Nacional.

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Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Los Andes y All Boys los segundos 45 minutos

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Primer tiempo peleado, pero con pocas emociones

All Boys y Los Andes no se sacan diferencias al término de los primeros 45 minutos. El Milrayitas se replegó, intentó con algún contragolpe, pero no fue certero en los últimos metros. Por su parte, el local exigió a Sebastián López pero no tuvo demasiadas ideas en ofensiva. Por ahora, empatan 0 a 0 en Floresta.

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Final del primer tiempo

Los Andes y All Boys igualan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos

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Los Andes llega pero no concreta

El Milrayitas tuvo sus chances aunque no es productivo en ataque. All Boys respondió, pero ambos carecieron de peso en ofensiva. Por ahora, siguen igualados sin abrir el marcador.

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All Boys es superior a Los Andes en el inicio

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Comenzó el partido

Ya juegan All Boys y Los Andes en Floresta

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Ya se viene el partido entre Los Andes y All Boys

Formaciones confirmadas

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Yago De Vito, Alejo Tabares; Alexis Melo, Gustavo Turraca, Emiliano Purita, Luciano Leguizamón; Thiago Calone y Bruno Medina. DT: Mauricio Giganti.

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Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Facundo Rodríguez, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

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Arbitro: Felipe Viola. Hora: 15.30. TV: LPF Play.

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