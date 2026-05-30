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30 de mayo de 2026
Sin vueltas.

Benjamín Vicuña contó cómo se lleva actualmente con Pampita y la China Suárez

Benjamín Vicuña confesó cómo es el vínculo actual que mantiene con Pampita y con la China Suárez, las madres de sus hijos.

Benjamín Vicuña habló de Pampita y la China Suárez.&nbsp;

Benjamín Vicuña habló de Pampita y la China Suárez. 

Benjamín Vicuña habló sin vueltas sobre cómo es vida al frente de una numerosa familia ensamblada y sobre cómo es su relación actual con Pampita y la China Suárez, las madres de sus hijos, en una entrevista que mantuvo con Tatiana Schapiro.

Al hablar de su relación actual con Pampita, Bejamín Vicuña utilizó metáforas deportivas y empresariales para describir la armonía alcanzada. “Es como un equipo de fútbol... donde cada uno tiene un rol”.

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Según el actor chileno, el bienestar de sus hijos mayores es el motor principal en su vida: “Es fundamental que reine la paz, el cariño y el buen diálogo”.

Además admitió que este equilibrio no fue inmediato: “Excepto al principio, que estaba todo un poco más revuelto, pronto encontramos el norte claro y fuerte, que es el bienestar de los chicos”.

La relación con la China Suárez

Sobre la situación con la China Suárez presenta hoy matices distintos. Si bien Benjamín Vicuña destacó que tras la separación supieron mantener la armonía. “Lo tuvimos durante mucho tiempo... compartimos muchas cosas”, dijo.

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Benjamin Vicuña habló de todo.

Benjamin Vicuña habló de todo.

“Hoy es difícil porque hay un tema de distancias y todo que no quiero entrar en detalles”, confesó el actor chileno sobre el vínculo actual con la actriz.

A pesar del distanciamiento , el actor mantiene la esperanza de recuperar la fluidez de antes por el bien de sus hijos menores: “Espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos. Mi intención es que vuelva una buena dinámica familiar”.

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