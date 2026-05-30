sábado 30 de mayo de 2026
Escribinos
30 de mayo de 2026
Atención.

Cuáles son las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua

La empresa AySA informó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

AySa informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora en la primera semana de junio.&nbsp;

AySa informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora en la primera semana de junio. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 1 y el 7 de junio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 2 de junio, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las clles Valette, Matienzo, Suárez y Ruta Provincial 4, en el límite entre Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y Lomas de Zamora.

Lee además
AySA anunció cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora la próxima semana. 
A saber.

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana
AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.
Atención.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

También el martes, de 8 a 19, el servicio estará afectado en las localidades de Burzaco, Temperley, Lomas de Zamora, Turdera, Malvinas Argentinas y Llavallol.

Asimismo, el domingo 7, entre las 7 y las 22, el servicio estará afectado en las localidades Banfield, Fiorito, Calzada, Mármol, Burzaco, San José, Adrogué, Temperley, Claypole, Longchamps, Malvinas Argentinas, Min.Rivadavia, Barrio Aeropuerto, Guillón, Albertina, Lomas de Zamora, Budge, 9 de Abril, en los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

Temas
Seguí leyendo

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

Piden 50 años de cárcel por abuso sexual de menores en Llavallol a un hombre que había sido condenado

Los Andes no pudo con All Boys y se terminó conformando con el empate

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El fallo estará a cargo del TOC 4 de Lomas de Zamora.
Alegatos.

Piden 50 años de cárcel por abuso sexual de menores en Llavallol a un hombre que había sido condenado

Las más leídas

Te Puede Interesar

Peter Grance habló después del empate de Los Andes.
Declaraciones.

Peter Grance analizó el empate de Los Andes: "Merecimos un poco más"