Cuáles son las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 1 y el 7 de junio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
La empresa AySA informó que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó a los usuarios que la próxima semana, entre el 1 y el 7 de junio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 2 de junio, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las clles Valette, Matienzo, Suárez y Ruta Provincial 4, en el límite entre Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y Lomas de Zamora.
También el martes, de 8 a 19, el servicio estará afectado en las localidades de Burzaco, Temperley, Lomas de Zamora, Turdera, Malvinas Argentinas y Llavallol.
Asimismo, el domingo 7, entre las 7 y las 22, el servicio estará afectado en las localidades Banfield, Fiorito, Calzada, Mármol, Burzaco, San José, Adrogué, Temperley, Claypole, Longchamps, Malvinas Argentinas, Min.Rivadavia, Barrio Aeropuerto, Guillón, Albertina, Lomas de Zamora, Budge, 9 de Abril, en los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.