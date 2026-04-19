El Club Colón de Temperley, muy cerca de cancelar una deuda millonaria con AySA

Una gran noticia celebran por estas horas los socios del Club Colón de Temperley , un emblemático club de barrio de Lomas de Zamora , luego de llegar a un acuerdo con AySA para cancelar una histórica, y millonaria, deuda con la empresa pública que provee agua potable.

La entidad barrial, en el que se realizan distintas actividades y es muy importante para su comunidad, tenía sobre sus hombros una pesada deuda que, según comentaron, era imposible de pagar, la cual seguía agrandándose con los intereses.

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El pasivo ascendió a los 250 millones de pesos, pero las autoridades del club no bajaron los brazos en pos de resolver el problema y consiguieron destrabar una situación que era muy importante para la institución.

La presidenta del club, Laura D’Amore , dio detalles de la avanza de la causa y celebró con felicidad haya llegado a un nuevo acuerdo de pago para poder cancelar la deuda.

“Si bien aún no está cancelada, se logró conciliar la deuda. Había una deuda histórica, y millonaria, de 250 millones, que era imposible de abonar más allá que habíamos entrado en diferentes planes de pago. Además, en la pandemia, la deuda se acumuló y no podíamos llegar a un principio de acuerdo, ya que lo que nos proponía era imposible de afrontar. Por suerte eso se resolvió”, señaló la dirigente.A

Siguiendo esa línea, D’Amore explicó cómo hicieron para poder reducir de manera notable el monto a pagar y destacó el rol del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) para poder lograr este acuerdo, luego de recibir la tarifa comunitaria para los clubes de barrio.

CLUB COLON 1 En Temperley, el club Colón es muy importante para su comunidad.

“Hicimos uso de toda la normativa vigente para las asociaciones civiles sin fines de lucro, más las leyes aprobadas para la defensa de los clubes de barrios y las reglamentaciones vigentes de Aysa (Aguas y Saneamiento Argentino SA), y presentamos una nota para que nos otorguen la tarifa comunitaria. Con eso logramos que el club tenga una quita en el consumo real de casi el 50%”, señaló.

Y continuó: “Después, y con el asesoramiento del ERAS, volvimos a solicitar un conciliación teniendo la tarifa comunitaria y conseguimos que la deuda se reduzca a 6 millones por la quita de los interés, a lo que además se le aplicara el descuento para tarifa social y el monto quedó en 3 millones, a pagar en un plan de 12 cuotas. La verdad que esto es muy importante para nosotros”.