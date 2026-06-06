El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez, con su mujer y su hijo Amadeo.

Julián Álvarez está desde hace varios días instalado en la concentración de la Selección Argentina en los Estados Unidos, a la espera del comienzo del Mundial 2026 y del debut del albiceleste previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

Antes de partir con la Selección Argentino, Julián Álvarez compartió unas fotos con su pareja Emilia Ferrero y su hijo Amadeo, nacido en enero de 2026.

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La modelo subió a sus redes sociales una serie de fotos íntimas junto al bebé de la pareja, con imágenes en las que se ve disfrutando de la vida familiar.

La primera imagen muestra a Ferrero Ferrero sentada en un sillón claro, con el bebé en brazos mientras lo amamanta, entre otras postales.

image El mate del hijo de Julian Alvarez.

La foto llamativa foto del hijo de Julián Álvarez

Pero hubo una imagen que se llevó todas las miradas. Se trata de una foto en la que Julián Álvarez y Emilia Ferrero aparecen juntos, abrazando al bebé y dándole un beso al mismo tiempo.

También se vio una foto en detalle que mostró las manitos de Amadeo apoyadas junto a un mate tradicional, que tenía grabado el nombre del bebé. A pesar de haber nacido en España, Amadeo ya tiene raíces argentinas.