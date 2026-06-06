sábado 06 de junio de 2026
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6 de junio de 2026
Celeste y blanco.

El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez y Emilia Ferrero publicaron una serie de fotos junto a Amadeo y llamó la atención un detalle bien argentino del pequeño hijo de ambos.

Julián Álvarez, con su mujer y su hijo Amadeo.&nbsp;

Julián Álvarez, con su mujer y su hijo Amadeo. 

Antes de partir con la Selección Argentino, Julián Álvarez compartió unas fotos con su pareja Emilia Ferrero y su hijo Amadeo, nacido en enero de 2026.

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La modelo subió a sus redes sociales una serie de fotos íntimas junto al bebé de la pareja, con imágenes en las que se ve disfrutando de la vida familiar.

La primera imagen muestra a Ferrero Ferrero sentada en un sillón claro, con el bebé en brazos mientras lo amamanta, entre otras postales.

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El mate del hijo de Julian Alvarez.

El mate del hijo de Julian Alvarez.

La foto llamativa foto del hijo de Julián Álvarez

Pero hubo una imagen que se llevó todas las miradas. Se trata de una foto en la que Julián Álvarez y Emilia Ferrero aparecen juntos, abrazando al bebé y dándole un beso al mismo tiempo.

También se vio una foto en detalle que mostró las manitos de Amadeo apoyadas junto a un mate tradicional, que tenía grabado el nombre del bebé. A pesar de haber nacido en España, Amadeo ya tiene raíces argentinas.

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