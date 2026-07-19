domingo 19 de julio de 2026
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19 de julio de 2026
Cambio de imagen.

Cómo fue el tratamiento que hizo Julián Álvarez contra el acné

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina, tuvo un cambio en su imagen debido a que siguió un estricto tratamiento.

Julián Álvarez, en otros tiempos.&nbsp;

Julián Álvarez, en otros tiempos. 

Años atrás, se lo podía ver con unas visibles marcas de acné, puntos rojos en el rostro y hasta cicatrices y manchas, producto de la abundante presencia de granitos.

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Mediante una terapia regenerativa de la piel para reducir la inflamación y recuperar los tejidos lastimados. Asimismo, debía adoptar medidas de cuidado debido a la sobre exposición al sol durante los partidos y las largas horas de entrenamiento.

De todos modos, a partir cias a una conducta constante, disciplinada y acompañada por profesionales especializados, logró incorporar nuevos hábitos de cuidado personal que se reflejaron en la apariencia de su piel.

Con el paso del tiempo, el tratamiento dermatológico y la constancia en la rutina permitieron una evolución visible en su rostro, logrando un drástico cambio de imagen.

Julian Alvarez, con otra imagen.

Julian Alvarez, con otra imagen.

Las revelaciones de la dermatóloga de Julián Álvarez

La dermatóloga Mariangeles Jofre, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó unas palabras a Julián Álvarez, remarcando lo mucho que habían trabajado juntos y la constancia del delantero de la selección argentina. “Los resultados no son magia. No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero”, escribió.

“Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto. Seguir siempre las indicaciones médicas y de nuestro lado acompañar y buscar que esto sea lo más llevadero y disfrutable posible. Para así mantener todo buen resultado”, sintetizó.

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