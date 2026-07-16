El Polaco compartió el alocado festejo familiar tras la victoria de la Selección Argentina

El Polaco es un futbolero de ley y es un apasionado hincha de la Selección Argentina y de Temperley. El cantante compartió en su cuenta de Instagram el final del partido frente a Inglaterra y el alocado festejo en la intimidad familiar.
El Polaco compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando el festejo que vivió en su casa luego del triunfo de la Selección Argentina.
El Polaco es un futbolero de ley y es un apasionado hincha de la Selección Argentina y de Temperley. El cantante compartió en su cuenta de Instagram el final del partido frente a Inglaterra y el alocado festejo en la intimidad familiar.
En el video que subió El Polaco se puede ver a Barby Silenzi y a una multitud siguiendo el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, en medio de termos y mates y cosas ricas para aplacar los nervios.
El momento compartido fue en los minutos finales del encuentro y se escuchan todo tipo de improperios contra el árbitro, que se tomó su tiempo en dar el pitazo final.
“Terminalo hijo de p….”, se escucha decir a una de las hijas de El Polaco, entre otros improperios que muchas argentinos lanzaron fruto de los nervios.
También se ve el festejo final de toda la familia, donde todos comenzaron a abrazarse y a gritar con una enorme euforia y desahogo.
El Polaco también compartió otro posteo donde se veían jugadas similares hechas por Diego Maradona y Lionel Messi. Y también subió la foto del plantel argentino con una bandera de las Islas Malvinas.