El Polaco compartió el alocado festejo familiar tras la victoria de la Selección Argentina

El Polaco es un futbolero de ley y es un apasionado hincha de la Selección Argentina y de Temperley . El cantante compartió en su cuenta de Instagram el final del partido frente a Inglaterra y el alocado festejo en la intimidad familiar.

En el video que subió El Polaco se puede ver a Barby Silenzi y a una multitud siguiendo el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, en medio de termos y mates y cosas ricas para aplacar los nervios.

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El momento compartido fue en los minutos finales del encuentro y se escuchan todo tipo de improperios contra el árbitro, que se tomó su tiempo en dar el pitazo final.

“Terminalo hijo de p….”, se escucha decir a una de las hijas de El Polaco, entre otros improperios que muchas argentinos lanzaron fruto de los nervios.

La foto que subió El Polaco.

El desahogo familiar y la foto que subió El Polaco

También se ve el festejo final de toda la familia, donde todos comenzaron a abrazarse y a gritar con una enorme euforia y desahogo.

El Polaco también compartió otro posteo donde se veían jugadas similares hechas por Diego Maradona y Lionel Messi. Y también subió la foto del plantel argentino con una bandera de las Islas Malvinas.