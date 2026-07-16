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16 de julio de 2026
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El Polaco compartió el alocado festejo familiar tras la victoria de la Selección Argentina

El Polaco compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando el festejo que vivió en su casa luego del triunfo de la Selección Argentina.

Barby y El Polaco.&nbsp;

Barby y El Polaco. 

El Polaco es un futbolero de ley y es un apasionado hincha de la Selección Argentina y de Temperley. El cantante compartió en su cuenta de Instagram el final del partido frente a Inglaterra y el alocado festejo en la intimidad familiar.

En el video que subió El Polaco se puede ver a Barby Silenzi y a una multitud siguiendo el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, en medio de termos y mates y cosas ricas para aplacar los nervios.

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“Terminalo hijo de p….”, se escucha decir a una de las hijas de El Polaco, entre otros improperios que muchas argentinos lanzaron fruto de los nervios.

La foto que subió El Polaco.

La foto que subió El Polaco.

El desahogo familiar y la foto que subió El Polaco

También se ve el festejo final de toda la familia, donde todos comenzaron a abrazarse y a gritar con una enorme euforia y desahogo.

El Polaco también compartió otro posteo donde se veían jugadas similares hechas por Diego Maradona y Lionel Messi. Y también subió la foto del plantel argentino con una bandera de las Islas Malvinas.

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