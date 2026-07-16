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16 de julio de 2026
En una cuenca

Almirante Brown: avanza obra hidráulica clave en José Mármol para mejorar drenaje

El Municipio de Almirante Brown busca con la obra mejorar el drenaje pluvial, reducir anegamientos y sanear una cuenca de más de diez hectáreas.

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Almirante Brown avanza con una obra hidráulica en José Mármol para mejorar el drenaje pluvial y disminuir los anegamientos. Los trabajos permitirán sanear una cuenca de diez hectáreas y se financian con fondos provinciales.

Según informó el Municipio de Almirante Brown, la intervención contempla la construcción de nuevos conductos, cámaras de inspección, sumideros y la integración con infraestructura ya existente para optimizar el sistema de desagües.

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Las tareas se desarrollan sobre la calle 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, además de las intersecciones de Bynnon y 25 de Mayo, y Mitre y Chayter.

Uno de los principales frentes de obra incluye la rotura del pavimento y la excavación para instalar una cañería de hormigón armado de 0,80 metros de diámetro a lo largo de 100 metros sobre 25 de Mayo. También se construirán una tubería de enlace, una cámara de inspección y dos sumideros, trabajos que se replicarán en los otros puntos previstos.

José Mármol: ¿cómo avanza la obra?

Desde la comuna indicaron que la intervención permitirá completar una obra iniciada años atrás que había quedado inconclusa, ya que existían desagües bajo el pavimento que no cumplían su función de conducir el agua de lluvia.

El intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de los trabajos y señaló que estas obras hidráulicas buscan mejorar el drenaje urbano y reducir el impacto de las precipitaciones sobre la circulación y la vida cotidiana de los vecinos.

La obra se ejecuta en el marco del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, con financiamiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

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