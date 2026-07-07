Almirante Brown celebra el 9 de Julio con desfile y peña

Almirante Brown celebrará este jueves el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una jornada que combina lo protocolar y lo popular, incluyendo un acto oficial, un desfile y una peña patria con música en vivo para toda la familia.

La primera parte de la jornada comenzará a las 10 con el acto de las autoridades locales y el tradicional desfile, que se llevará a cabo en la intersección de avenida Doctor Chiesa y diagonal Emilio Burgwardt, muy cerca de la estación de tren de Longchamps. Del desfile participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, en una escena que se repite año tras año en el distrito.

Peña patria y propuesta gastronómica en Longchamps Pasado el mediodía, el festejo se trasladará al predio Campos Largos, sobre las calles Langenheim y Carlos Casares, también en Longchamps. Allí, desde las 13:00, el Instituto Municipal de las Culturas montará una Peña Patria con shows en vivo de Rocío Aymara, Joel "El Chango" y Juan Herrera junto a su conjunto.

El plan se completa con un sector gastronómico a cargo de instituciones del distrito, pensado para que las familias puedan pasar la tarde comiendo y disfrutando de música folclórica. La organización remarcó que la entrada a todas las actividades será libre y gratuita, con el objetivo de convocar a los vecinos de Almirante Brown en una nueva conmemoración del Día de la Independencia.

Aunque el festejo se desarrolla en Longchamps, a pocos kilómetros de Lomas de Zamora, la propuesta puede ser una opción para quienes buscan un plan al aire libre este feriado sin trasladarse demasiado lejos.

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