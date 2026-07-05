Leonardo Lemos, tras la derrota de Los Andes: "Pasaron un montón de cosas que no nos habían pasado"

La derrota por 1 a 0 de Los Andes frente a Almirante Brown caló hondo en el ánimo del plantel, pero su entrenador, Leonardo Lemos, prefirió valorar el orgullo y la entrega de sus dirigidos tras la caída en Isidro Casanova por la Primera Nacional.

El director técnico de Los Andes hizo autocrítica y mostró su bronca por el resultado final. Además, reveló que el grupo atravesó días previos sumamente turbulentos en la antesala de este compromiso clave por la clasificación al Reducido.

Lejos de poner excusas por el rendimiento futbolístico, Leonardo Lemos destapó una realidad complicada que afectó la planificación semanal. Sin embargo, no dudó en respaldar a sus futbolistas por el nivel mostrado en el estadio Fragata Presidente Sarmiento. Sin jugadores como Facundo Villarreal, Peter Grance y Mauricio Asenjo, el conjunto Milrayitas sintió las bajas y vio alterada su producción futbolística dentro de la cancha.

Los Andes dejó una pobre imagen en Isidro Casanova y sufrió su segunda derrota consecutiva. Almirante Brown hizo mejor las cosas y pudo reflejarlo en el marcador con el gol marcado por Ulises Abreliano en el segundo tiempo. Si bien el Milrayitas se mostró firme, su escaso poder ofensivo (se sintió la falta de Mauricio Asenjo y tampoco estuvo Facundo Villarreal, en conflicto con la dirigencia) le negaron toda chance de lograr un mejor resultado.

En ese contexto, Leonardo Lemos sostuvo: "Fue un partido parejo y tuvimos muchas dificultades en los días previos. Pasaron un montón de cosas futbolísticas y extrafutbolísticas que no nos habían pasado y, en definitiva, hoy el equipo puso la cara".

El trámite del encuentro fue sumamente equilibrado y se terminó definiendo por un detalle aislado en la segunda mitad. El director técnico analizó el desarrollo del juego y lamentó no haberse llevado, al menos, una unidad de Isidro Casanova: "En algunas situaciones tuvimos opciones para ganarlo. Después encontramos ese gol en contra y nos vamos con la bronca de al menos haber sumado un punto".

Una nueva derrota de Los Andes complica los planes de Leonardo Lemos.

Próximo objetivo para Los Andes: recuperarse como local

A pesar del tropiezo como visitante, Los Andes se mantiene en el lote de arriba de la tabla de posiciones. De cara a lo que viene, Leonardo Lemos dejó en claro que la única opción es cambiar de página rápidamente y hacerse fuertes en el Eduardo Gallardón.

"Ahora tenemos que pensar en ganar de local contra Bolívar. Ante tantas dificultades era difícil, pero el equipo puso la cara e hizo un buen partido. Tenemos bronca por el resultado, pero ahora debemos intentar ganar en casa, que lo necesitamos", aseguró Leonardo Lemos.

Con la derrota ante Almirante Brown, el conjunto de Lomas de Zamora se ubica cuarto en las posiciones con 29 puntos y sufrió su cuarta derrota en el campeonato. En la próxima fecha, recibirá a Ciudad Bolívar el sábado 11 de julio desde las 15 en el Eduardo Gallardón, con la idea de superar a un rival que suma una unidad más en la tabla de posiciones. Será un choque crucial por los primeros puestos de la tabla de posiciones en la Zona A de la Primera Nacional.