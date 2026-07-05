El punk rock de Minutos 2 regresa a los escenarios de la Provincia de Buenos Aires

2 Minutos , la legendaria banda oriunda de Valentín Alsina , es uno de los máximos referentes del género del punk rock en Argentina y Latinoamérica y hacen su clásica parada en los escenarios de la Provincia en medio de su gira internacional.

La esperada cita será el sábado 22 de agosto en el Teatro Ópera de La Plata. La banda Invitada Norma será la encargada de abrir la noche.

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Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

La banda 2 Minutos es uno de los máximos referentes del género en Latinoamérica. Formados en 1987 en Valentín Alsina, se disponen a celebrar su 39 aniversario el próximo 8 de Julio en el Teatro de Flores. La fecha elegida corresponde al día que dieron su primer concierto en 1989.

El álbum debut “Valentín Alsina” (1994) vendió 55.000 copias. En junio de 2024, la banda lanzó "La máquina de hacer cagadas”, disponible en formato digital, vinilo y CD.

El álbum reúne 11 clásicos de su repertorio en nuevas versiones, con invitados especiales como: Trueno y Die Toten Hosen (“Ya no sos igual”), Los Fabulosos Cadillacs (“Aeropuerto”), Mimi Maura (“Otra mujer”), Ciro Pertusi (“Lejos estoy”) y Los Auténticos Decadentes (“Pandora Box”).

El disco fue producido por Alejandro Vázquez y Moska Lorenzo, e incluye además la participación de: Sebastián Teysera (La Vela Puerca), ‘Pity’ Fernández (Las Pastillas del Abuelo), Corvata Corvalán (Arde la Sangre), Chiva (Norma) y las bandas mexicanas: Panteón Rococó y Enjambre.