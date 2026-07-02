jueves 02 de julio de 2026
Escribinos
2 de julio de 2026
No te lo pierdas.

Rey Garufa homenajea al disco "En Directo" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Rey Garufa presenta “En Directo”, el disco que muestra el registro en vivo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota editado en 1992.

Rey Garufa, en vivo.&nbsp;

Rey Garufa, en vivo. 

“En Directo” es un espectáculo impactante que recrea uno de los registros en vivo más emblemáticos de la historia de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lee además
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en vivo. 
Para agendar.

Ya sin el Indio, los Fundamentalistas sorprendieron con un anuncio
Dina Indarte, en vivo. 
No te lo pierdas.

Dina Indarte sale a escena en Lomas de Zamora con su banda

Se trata del mítico show inmortalizado en el álbum “En Directo”, editado el 14 de diciembre de 1992. La propuesta revive la potencia, la intensidad y la mística de una de las etapas más representativas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

image
Reviven un disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Reviven un disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino.

El proyecto nació en 2008 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse en una sala de ensayo con el objetivo de interpretar las canciones de Los Redondos. Con el tiempo, aquellas reuniones se transformaron en presentaciones en vivo donde la respuesta del público ricotero fue creciendo show tras show, convirtiendo cada recital en una verdadera misa de convocatoria cada vez mayor.

Con 17 años de trayectoria, Rey Garufa ha recorrido escenarios de todo el país y también de países vecinos, consolidando una propuesta que combina fidelidad musical, potencia en vivo y una conexión muy fuerte con el público.

Temas
Seguí leyendo

Ya sin el Indio, los Fundamentalistas sorprendieron con un anuncio

Dina Indarte sale a escena en Lomas de Zamora con su banda

Murió el músico Daniel Melingo, ex Abuelos de la Nada y tanguero innovador

Dante Spinetta presenta su disco "Día 3" en la Provincia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Siete jugadores quedaron en placa en Gran Hermano.  video
Todo o nada.

Se salvaron 12 participantes en GH: así quedó la "placa planta"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los 11 de Temperley en la primera rueda en Ezeiza. video
Recuerdo.

Cuándo fue la última vez que Temperley recibió a Tristán Suárez