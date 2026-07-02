Rey Garufa homenajea al disco "En Directo" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Rey Garufa le rinde tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y recrearán el disco “En directo”, el registro en vivo oficial que publicó la banda que lideró el Indio Solari. La cita será el sábado a las 19 en C Art Media.

“En Directo” es un espectáculo impactante que recrea uno de los registros en vivo más emblemáticos de la historia de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Se trata del mítico show inmortalizado en el álbum “En Directo”, editado el 14 de diciembre de 1992. La propuesta revive la potencia, la intensidad y la mística de una de las etapas más representativas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino.

El proyecto nació en 2008 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse en una sala de ensayo con el objetivo de interpretar las canciones de Los Redondos. Con el tiempo, aquellas reuniones se transformaron en presentaciones en vivo donde la respuesta del público ricotero fue creciendo show tras show, convirtiendo cada recital en una verdadera misa de convocatoria cada vez mayor.

Con 17 años de trayectoria, Rey Garufa ha recorrido escenarios de todo el país y también de países vecinos, consolidando una propuesta que combina fidelidad musical, potencia en vivo y una conexión muy fuerte con el público.