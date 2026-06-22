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Dante Spinetta presenta su disco "Día 3" en la Provincia

Dante Spinetta sigue sumando fechas en la presentación de su nuevo disco, “Día 3”, y hará una escala un espacio de la Provincia.

Dante Spinetta, en vivo.&nbsp;

Dante Spinetta, en vivo. 

En pocas palabras

  • Dante Spinetta presenta su nuevo disco "Día 3" en un show en la Provincia.
  • Entradas disponibles en Livepass y boletería del Teatro Ópera de La Plata, con promociones bancarias.
  • "Día 3", el álbum más reciente del artista, refleja su identidad sonora atemporal.
Resumen generado por Thinkindot AI

El esperado regreso de Dante Spinetta a los escenarios continúa sumando fechas. El artista estará llegando a la Provincia, el próximo viernes 7 de agosto para presentar “Día 3” su más reciente disco en el Teatro Ópera de la ciudad de La Plata.

Las entradas para ver a Dante Spinetta están a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés

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Dante Spinetta, en vivo.

Dante Spinetta, en vivo.

El nuevo disco de Dante Spinetta

“Día 3”, el nuevo álbum de Dante Spinetta, constituye el fiel reflejo de la identidad de un artista inabarcable en términos de etiquetas.

Como un creador que transita la búsqueda constante, el hijo de Luis Alberto Spinetta nunca plantó bandera en ningún lago que lo encasille, y así lo refleja este nuevo trabajo que para las agujas del reloj para mostrar un sonido atemporal que hoy saldrá de gira por Argentina, la cual ya tiene fechas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, y agrega dos nuevas localidades en las ciudades de San Isidro y La Plata.

Ya con un Niceto Club agotado, Dante Spinetta se dispone a culminar esta primera etapa a lo grande, en el icónico Teatro Ópera de Buenos Aires, el 30 de octubre.

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