El ultimátum de Luis Alberto Spinetta a su hijo Dante Spinetta: "Patada en el cu..."

Dante Spinetta estuvo como invitado en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y recordó una jugosa anécdota con su papá, Luis Alberto Spinetta, que ocurrió cuando estaba en la adolescencia y quería dejar el Colegio Secundario.
Dante Spinetta estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini y recordó una jugosa anécdota que vivió con su papá, Luis Alberto Spinetta.
Dante Spinetta estuvo como invitado en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y recordó una jugosa anécdota con su papá, Luis Alberto Spinetta, que ocurrió cuando estaba en la adolescencia y quería dejar el Colegio Secundario.
El músico recordó la decisión de abandonar el colegio secundario a los 16 años. En aquel entonces, Dante Spinetta ya tenía dos discos editados y un lugar en el rock argentino.
"Llegaba y me dormía toda la clase literal en el banco... no quería ir más", explicó sobre su agotamiento por la doble vida que llevaba entre la escuela y la música.
Ante este planteo, su papá, Luis Alberto Spinetta, respondió con una condición innegociable para permitirle dejar los estudios secundarios.
Ante estas circunstancias, el Flaco fue directo con su hijo mayor: "Si no te veo tocando la guitarra todo el día, patada en el culo y al colegio de nuevo".
Dante Spinetta se tomó esta exigencia al pie de la letra y llegó a practicar entre seis y ocho horas diarias, lo que incluso le provocó una tendinitis. "Tuve que ir al médico, me dolía, pero aprendí a producir y a manejar otros instrumentos", señaló el músico.