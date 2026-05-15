El ultimátum de Luis Alberto Spinetta a su hijo Dante Spinetta: "Patada en el cu..."

Dante Spinetta estuvo como invitado en Otro día perdido , el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y recordó una jugosa anécdota con su papá, Luis Alberto Spinetta , que ocurrió cuando estaba en la adolescencia y quería dejar el Colegio Secundario.

El músico recordó la decisión de abandonar el colegio secundario a los 16 años. En aquel entonces, Dante Spinetta ya tenía dos discos editados y un lugar en el rock argentino.

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"Llegaba y me dormía toda la clase literal en el banco... no quería ir más", explicó sobre su agotamiento por la doble vida que llevaba entre la escuela y la música.

El ultimátum de Luis Alberto Spinetta a su hijo

Ante este planteo, su papá, Luis Alberto Spinetta, respondió con una condición innegociable para permitirle dejar los estudios secundarios.

Ante estas circunstancias, el Flaco fue directo con su hijo mayor: "Si no te veo tocando la guitarra todo el día, patada en el culo y al colegio de nuevo".

image Dante recordó una anécdota con Luis Alberto Spinetta.

Dante Spinetta se tomó esta exigencia al pie de la letra y llegó a practicar entre seis y ocho horas diarias, lo que incluso le provocó una tendinitis. "Tuve que ir al médico, me dolía, pero aprendí a producir y a manejar otros instrumentos", señaló el músico.