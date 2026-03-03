Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

La versión de romance comenzó a circular luego de que la cuenta Real Time replicara una información atribuida al ciclo Puro Show, de El Trece, donde se aseguraba que ambos estarían “manteniendo un romance”.
Frente a la repercusión, el propio Dante Spinetta utilizó su cuenta de X para desmentir la versión: “Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”.
En un segundo mensaje, agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.