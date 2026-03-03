Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

Separada definitivamente de Luciano Castro , Griselda Siciliani salió sin vueltas al cruce de los rumores de romance que la vinculaban sentimentalmente con Dante Spinetta . La actriz fue muy tajante con un mensaje que publicó a través de las redes sociales.

La versión de romance comenzó a circular luego de que la cuenta Real Time replicara una información atribuida al ciclo Puro Show , de El Trece, donde se aseguraba que ambos estarían “manteniendo un romance”.

Frente a la repercusión, el propio Dante Spinetta utilizó su cuenta de X para desmentir la versión: “Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”.

En un segundo mensaje, agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

La respuesta de Griselda Siciliani

Horas después, Griselda Siciliani replicó las capturas en sus historias de Instagram y reforzó la desmentida: “ESTO NO ES VERDAD”.

Además, sumó con ironía: “Al margen aclaro. Háganse el favor de escuchar ‘DÍA 3’, que es un discazo”, en referencia al trabajo discográfico del músico.

De esta manera, tanto la actriz como el cantante dejaron en claro que no existe ningún vínculo sentimental entre ellos y que se trató simplemente de una versión que comentó Pochi de Gossipeame.