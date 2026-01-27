martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026
Griselda Siciliani mostró cómo sigue su vida tras separarse de Luciano Castro

Separada de Luciano Castro, Griselda Siciliani optó por el bajo perfil mediático y compartió en las redes sociales cómo está enfocada en un nuevo proyecto.

Griselda Sicilaini, con otros planes.

Griselda Sicilaini, con otros planes. 

Mientras que todo indica que el romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro llegó a su fin, tras versiones de infidelidades por parte del actor y un fuerte impacto mediático, la actriz optó por mantener un bajo perfil y enfocarse en su trabajo.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Todo mal.

Luciano Castro sobre su romance con Griselda: "Perdí al amor de mi vida"
Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro. 
Un bajón.

La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo
Griselda Siciliani, en pleno rodaje con Adrián Suar.

Griselda Siciliani, en pleno rodaje con Adrián Suar.

Griselda Siciliani, en pleno rodaje con Adrián Suar

Luego de finalizar el rodaje de la serie basada en la vida de Moria Casán, compartió en las redes sociales que ya está en plena filmación de su nuevo proyecto.

En una publicación, anticipó que comenzaría a estudiar el guion de “Felicidades”, la película que protagonizará junto a Adrián Suar, su ex y papa de su hija, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia.

La actriz mostró parte del inicio del rodaje y dejó entrever el clima del set. A través de sus historias, compartió una publicación del director del film, Álex de la Iglesia, en la que se ve a todo el equipo reunido durante el arranque de la filmación, acompañada por la leyenda "Día 1", un mensaje que simboliza el comienzo formal del proyecto.

Luego la actriz publicó otra story del realizador donde se observan las sillas con los nombres de los protagonistas principales de la película para Netflix.

