Griselda Siciliani mostró cómo sigue su vida tras separarse de Luciano Castro

Mientras que todo indica que el romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro llegó a su fin, tras versiones de infidelidades por parte del actor y un fuerte impacto mediático, la actriz optó por mantener un bajo perfil y enfocarse en su trabajo.

Luego de finalizar el rodaje de la serie basada en la vida de Moria Casán, compartió en las redes sociales que ya está en plena filmación de su nuevo proyecto.

En una publicación, anticipó que comenzaría a estudiar el guion de “Felicidades”, la película que protagonizará junto a A drián Suar, su ex y papa de su hija, bajo la dirección del español Álex de la Iglesia.

La actriz mostró parte del inicio del rodaje y dejó entrever el clima del set. A través de sus historias, compartió una publicación del director del film, Álex de la Iglesia, en la que se ve a todo el equipo reunido durante el arranque de la filmación, acompañada por la leyenda "Día 1", un mensaje que simboliza el comienzo formal del proyecto.

Luego la actriz publicó otra story del realizador donde se observan las sillas con los nombres de los protagonistas principales de la película para Netflix.